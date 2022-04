Macri en Bariloche y las risas incómodas de los empresarios

Los empresarios “eran los que me venían a visitar para felicitarme por las transformaciones que intentaba llevar adelante. Pero cuando llegaban a la puerta, giraban y decían: ‘Pero la mía está, ¿no?’. Eran colaboradores del cambio con freno de mano puesto”, les dijo en el mediodía de este jueves el expresidente Mauricio Macri a los CEOs convocados en el Foro Llao Llao de Bariloche. Dicen los testimonoios de los presentes que hubo risas incómodas en el auditorio.

En vuelo privado, Macri llegó a la ciudad como candidato a presidente mientras el jefe de Gabierno de la ciudad de Buenos Aires se preparaba para volar a Bariloche para enfrentarse a los mismos empresarios, pero en vez de almuerzo, en una cena.

“Siempre voy por el mundo diciendo que la Argentina es el primer lugar donde se inventó el populismo, con Evita y Perón. Ahora, tal vez, sea el primero donde nos saquemos de encima el populismo. La Argentina tiene una gran oportunidad”, dijo Macri, según publicó el diario de Buenos Aires La Nación, uno de cuyos periodistas es uno de los exclusivos invitados a un encuento sumamente reservado

Rodríguez Larreta fue sumamente cauto, horas después, en hablar de candidaturas a la presidencia, pero Macri no ocultó sus aspiraciones.

Según La Nación, Macri indicó que antes de cumplir 90 días de mandato, la próxima gestión debe lograr una reforma labora, previsional y monetaria. Pero el expresidente aclaró que con eso no alcanza: “La Argentina tiene que demostrar que las reformas son aceptadas por los argentinos y que el monstruo no va a volver”.

“No estoy especulando con que si voy a ganar o no. Estoy buscando que se consolide una PASO respetuosa entre dos o tres candidatos, y si no te eligieron, no es tan grave, se puede ir como jefe de gabinete o como ministro. Estoy intentando cumplir con el mandato que me dio el 41% de que no los deje solo. En eso estoy trabajando. Lo otro se verá”, dijo cuando le preguntaron por sus aspiraciones.