Rodríguez Larreta denunció a padres de los estudiantes que tomaron escuelas y exige millonario resarcimiento

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que preside Horario Rodríguez Larreta denunció penalmente a 366 «adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado» en tomas de escuelas secundarias por diversos reclamos, en tanto ya están en curso 21 denuncias civiles por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por más de 50 millones de pesos, mientras que referentes políticos y estudiantes repudiaron la medida.

Según precisó hoy el Ministerio de Educación porteño en un comunicado, «cuando comenzaron las tomas en las escuelas, la Ciudad decidió denunciar penalmente a los adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado de las mismas».

La cartera educativa también envió a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires un informe técnico que «cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerradas las escuelas».

Como consecuencia de este informe ya están «en curso 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a $50.538.442,85″, detalló el Ministerio.

«Nuestra obligación como adultos es enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad», señaló la titular de la cartera educativa local, Soledad Acuña.

Acuña dijo que hubo perjuicios por las ocupaciones

Al respecto, Acuña señaló al canal de noticias TN que realizaron la denuncia «en el fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires por la responsabilidad de los alumnos que realizaron la toma», a la que calificó como «una intrusión en la institución», ya que «hubo perjuicios en la realización de obras y en el desarrollo de actividad docente».

Fuentes del Ministerio Público de la Defensa (MPD) informaron a Télam que no están representando»a las 366 personas, solo a aquellas que se acercaron. Se está respondiendo a las cartas documento negando todas las acusaciones» realizadas por el Gobierno a cargo de Horacio Rodríguez Larreta «tanto a los menores como a los adultos».

La titular del MPD, Marcela Millán, había considerado «confusa» la acusación impulsada por el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta y advertido que «aunque esta no es la primera vez que hay tomas en escuelas porteñas, no hay antecedentes de una respuesta tan hostil de parte de las autoridades; no tiene sentido que se haya hablado de denuncias penales cuando no hay ninguna posibilidad de darles un encuadramiento penal a las tomas».

Críticas desde el Frente de Todos y la Izquierda

Por su parte, la legisladora porteña del Frente de Todos (Ftd) e integrante de la Comisión de Educación Laura Velasco se refirió a la denuncia y se preguntó «¿qué pasa cuando se pierden horas por falta de docentes, por ratas en las escuelas como en la 26 de Boedo y el Normal 5 de Barracas; o porque se robaron todas las notebooks de los estudiantes como en el Normal 1 y la Escuela 8 del distrito escolar 10?».

El diputado del Frente de Izquierda Gabriel Solano, en declaraciones a Télam, repudió «fuertemente la decisión de Acuña» y sostuvo que «va a contramano de lo que tiene que hacer un ministro de Educación que es recibir a los alumnos y atender sus reclamos».