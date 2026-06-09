Macri respaldó el equilibrio fiscal, pero pidió más obras de infraestructura para impulsar el crecimiento

El expresidente Mauricio Macri destacó el equilibrio fiscal alcanzado por el Gobierno nacional, aunque advirtió que el país necesita avanzar en reformas más profundas y aumentar las inversiones en infraestructura para evitar un proceso de descapitalización económica.

Durante el cierre de la 71° Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, realizada en La Rural, Macri sostuvo que las medidas implementadas por la administración de Javier Milei son «muy meritorias», pero consideró que resultan insuficientes para garantizar un crecimiento sostenido.

«Lo que hizo el Gobierno en pocos meses es muy meritorio, pero no alcanza. Se necesita una reforma de segundo orden que potencie la infraestructura, nos haga crecer y ayude a resolver los problemas de pobreza. Allí el rol de la construcción es clave», afirmó.

El exmandatario compartió el panel de cierre junto al expresidente colombiano Iván Duque, en una actividad moderada por el titular de CAMARCO, Gustavo Weiss.

Apertura al mundo y acuerdos comerciales

Macri insistió en la necesidad de profundizar la inserción internacional de Argentina y remarcó la importancia de fortalecer los vínculos comerciales con Estados Unidos, Europa y China.

«Tenemos que dejar de estar cerrados al mundo. Una alianza comercial con Estados Unidos siempre ha funcionado porque ellos nos compran alimentos y energía, y en ese escenario nos ayudamos mutuamente», sostuvo.

Además, recordó los encuentros que mantuvo con autoridades chinas durante su gestión y señaló que el comercio bilateral debe desarrollarse bajo criterios de reciprocidad.

«Les acepté que podíamos comprar sus mercaderías, pero ellos también tienen que comprarnos las nuestras porque necesitamos desarrollo», expresó.

Reclamos por el cepo y la presión impositiva

El líder del PRO también cuestionó la continuidad de algunas restricciones económicas y reclamó mayor previsibilidad para atraer inversiones.

«Necesitamos desarrollo e inversiones de largo plazo, pero todavía no se ve que las políticas puedan sostenerse en el tiempo. Tenemos que ser serios y previsibles», afirmó.

En ese sentido, criticó la permanencia de restricciones cambiarias para las empresas, la creación de nuevos tributos por parte de algunos municipios y la continuidad de las retenciones a las exportaciones.

«No podemos tener aún el cepo a las empresas, municipios que inventan impuestos sólo para recaudar y retenciones que siguen vigentes, algo que sólo ocurre en este país», señaló.

Justicia independiente e integración regional

Macri también consideró fundamental fortalecer la independencia judicial para brindar seguridad jurídica a quienes evalúan invertir en Argentina.

Según explicó, la falta de reglas estables y previsibles continúa siendo uno de los principales obstáculos para la llegada de capitales.

Por último, lamentó la falta de integración regional y sostuvo que Argentina perdió oportunidades de crecimiento por no consolidar alianzas estratégicas con otros países.

«Es una deuda pendiente. Muchos países crecieron durante la última década gracias a acuerdos regionales. Nosotros seguimos sin aprovechar esas oportunidades», concluyó.