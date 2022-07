Magistratura de Neuquén: De Los Santos defendió sus dos cargos y afirmó que no hay incompatibilidad

A una semana de iniciada la polémica por la posible incompatibilidad de cargos de parte de María Belén de Los Santos, como miembro del Consejo de la Magistratura de Neuquén y además como la directora de Enarsa, la empresa responsable de la obra del gasoducto Néstor Kirchner, la abogada presentó formalmente hoy su descargo.

«Comenzaré afirmando que en mi opinión no hay ninguna incompatibilidad entre la función de Consejera en este organismo y la función como directora de la Sociedad IEASA (ENARSA), todo en función de los hechos y el derecho que los rige», explica el documento presentado hoy jueves pero con fecha de redacción del martes 19.

De Los Santos expresó que su asunción dentro de la Magistratura se dio «de modo intempestivo ante la aprobación del pliego del Consejero titular como vocal del TSJ» y expuso que antes de jurar como consejera «no fui objeto de cuestionamientos o impugnaciones por mi actuación».

Será momento ahora de que el resto de los consejeros y la presidenta del cuerpo María Soledad Gennari, evalúen la defensa. En el caso de que los argumentos sean aceptados podrá mantener los dos cargos en simultáneo. En el caso de que no sean convincentes, quedará suspendida y cobrará el 50% del sueldo de consejera hasta que se resuelva un dictamen oficial.

Qué dice la defensa de De Los Santos

Según lo expresado por el documento, De Los Santos argumenta que su rol dentro de Enarsa no constituye un «cargo público» según la Ley que crea a la empresa y por consiguiente no existiría incompatibilidad.

«Energía Argentina Sociedad Anónima seleccionará su personal con un criterio de excelencia, pudiendo convocar a empleados de las Administraciones Públicas Nacional, Provincial o Municipal. En todos los casos, mantendrá con su personal una vinculación laboral de derecho privado», explicó alejando su función en Enarsa del ámbito público.

«No soy funcionario público, no tengo otro cargo en el Estado de carácter electivo, la empresa (Enarsa) cuyo directorio integro no contrata con el Estado y mi función no es asesorar a la misma» explica De Los Santos en la nota dirigida al despacho de Gennari.

Como lo había adelantado RÍO NEGRO, otro de los argumentos de su descargo se enfocó en el aspecto salarial de su vínculo con Enarsa. «No percibo salario ni beneficios de la seguridad social ni aportes jubilatorios» detalló.

Al mismo tiempo defendió su cargo dentro de la Magistratura de Neuquén y refutó el planteo de incompatibilidad que se había sostenido con el artículo 73 de la Constitución Nacional, pero también contrapuso las dudas planteadas desde la Constitución Provincial.

Incluso catalogó la utilización de esos articulados como «una interpretación expansiva que no encuentra sustento en la doctrina».

«No pueden ampliarse las incompatibilidades contenidas en CProv. 178 en tanto que no ejerzo de manera simultánea dos cargos públicos y no cobro dos salarios por cargos públicos, sólo ejerzo el cargo público como consejera en el Consejo de la Magistratura de la Provincia y no tengo cargo a nivel Nacional o Municipal, ni asesoro a entes que contraten con los Estados Nacional, Provincial o Municipal», expresó De Los Santos en el comunicado de cinco carillas.

De esta manera María Belén de Los Santos, invierte el centro de atención hacia los otros consejeros dentro de la Magistratura y a la presidenta del cuerpo que lleva el curso administrativo del pedido de explicaciones, quienes deberán definir si aceptan los argumentos planteados o dan curso al proceso de suspensión y posible expulsión.