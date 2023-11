Malena Galmarini explotó contra los seguidores libertarios: «No dejaron un solo perverso afuera»

Malena Galmarini, titular de Aysa y esposa de Sergio Massa, explotó en redes sociales tras una serie de ataques por parte de seguidores de La Libertad Avanza. «No dejaron un solo perverso afuera«, fue su frase más fuerte, tras su respuesta pública a la idea de Javier Milei de privatizar la empresa encargada del agua.

«Me cuentan que están descargando su violencia contra mí… Les cuento algo: me importa un bledo«, comenzó su extensa publicación Galmarini.

Y continuó con su oda a sí misma: «Amo ser como soy. Trabajé y trabajo mucho en quién soy y quiero ser. Estoy contenta con el resultado. Tengo mucho que mejorar, pero soy buena persona, comprometida, solidaria. ¡¡¡Sé que da envidia poder mirarse para adentro y sentir orgullo en lugar de miedo!!! Básicamente, quienes vienen a agredir acá son ‘pobres gentes’ con vidas aburridas y que se toman personal las huevadas que se dicen en este espacio desde cuentas fantasmas».

«Les voy a develar un secreto: la realidad está en otro lado. Prefiero preocuparme por mi país. Por mis compatriotas. Por la unidad nacional que traerá la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación. Ser feliz tiene todo que ver con la felicidad de otros. Vivir en una Comunidad Organizada para que nos desarrollemos todos», indicó quien no logró siquiera superar las PASO para la intendencia de Tigre.

Además, decidió culpar a otros por el mal andar del país del que su esposo es ministro de Economía: «Claro que viene haciéndose difícil… Deuda Externa Criminal, Desigualdad creciente, Pandemia en 100 años, Sequía histórica, Inflación alta, gobiernos y oposiciones fallidos, monigotes de colores que creen que gobernar -y la política- son tarea fácil, y puedo seguir…«.

Hola tuiter!

Me cuentan que están descargando su violencia contra mí…?

Les cuento algo: me importa un bledo 😎.

Amo ser como soy. Trabajé y trabajo mucho en quién soy y quiero ser. Estoy contenta con el resultado. Tengo mucho que mejorar, pero soy buena persona, comprometida,… — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) November 23, 2023

«La única forma de salir de este pozo es con tolerancia, paciencia y tomados de la mano, empujando para el mismo lado. Sino, como dicen los millenials, es paja. Bueno, sigo con mi día… Los espero ahí, ¡donde los cobardes no llegan!«, fue su despedida.

Más respuestas de Galmarini contras los seguidores libertarios: «Re groncha»

Primero, le respondió a un usuario que la había calificado como «groncha»: «Siiiii, ¡Re groncha, del conurbano y peronista!«.

«Me duelen de verdad las injusticias, la pobreza y la discriminación. La Justicia Social no me parece una aberración, sé qué es tener hambre y no me duele la panza cuando veo a dos personas de mi sexo besarse (¡no dejaron un sólo perverso afuera!). ¡Y lo de la guita te la debo!», apuntó contra Carlos Rodríguez. El asesor económico de Milei había lanzado este jueves una frase que encendió la polémica: «Si veo dos hombres besándose, me duele la barriga».

Y, finalmente, Galmarini concluyó: «Sigan con lo suyo, que muchos estamos trabajando para que vivan en un país mejor«.