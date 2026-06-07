La renovación y el reencuentro

Weretilneck niega el tiempo electoral, pero activa su oficialismo. Busca revitalizar la gestión con el relanzamiento partidario y las acciones que habilitó ayer en Cipolletti.

En su discurso se esforzó en indicar que su corrimiento de JSRN “no es maquillaje” y “va en serio”, y arengó a los sucesores a que actúen con “libertad” y sean “transgresores”.

Otros actores también juegan. La dura novedad llegó un rato antes. Los legisladores Marcela Abdala y Daniel Sanguinetti anunciaron que se iban de Juntos. Ella ayer debía asumir como asambleísta y, en cambio, hizo pública su salida, con un estratégico impacto en la movida oficial.

La razón esgrimida se concentra en la endogamia de las decisiones del poder. Weretilneck afirmaría después que la renovación, que ayer inauguró, es un paso del “personalismo” a lo “colectivo”. El desafío será traducir esa propuesta en hechos.

Ese expuesto cambio contempla que la articulación entre partido y gobierno se convierta en un canal de demandas y alertas territoriales. Antes del acto, el mandatario juntó a la conducción de JSRN y al Gabinete. Aspira a que esa dinámica estimule e incomode a sus funcionarios, y acelere respuestas. Busca reactivar a su gobierno mediante la política.

El mandatario insiste en mayor actividad territorial de sus funcionarios. Volvió a reclamarlo, con enojos, en su último viaje a Viedma en reuniones con ministros y equipos de Salud, de Educación y de Desarrollo Humano.

La semana del gobernador tuvo como centro de operación a la Capital Federal. Allí se reunió con Diego Santilli y Luis Caputto. Ambos jefes ministeriales impulsan alianzas con ciertos gobernadores y que la fuerza libertaria se corra de esas disputas provinciales. Esa opción es vetada por la superpoderosa Karina Milei.

Weretilneck cumple y da muestras de su alineamiento. Lo hizo el martes en el Congreso del IAEF cuando destacó tres acciones de Milei para “no volver para atrás”. Citó el “alineamiento geopolítico” con Estados Unidos; “la normalización con los acreedores” y la eliminación del déficit fiscal. Después de su panel expuso el ministro Caputo y, luego, el presidente Milei.

El cipoleño confía en bloquear la bendición libertaria y limitar la candidatura de Aníbal Tortoriello, que jueves y viernes estuvo en Bariloche.

Esa ciudad vuelve al centro de la escena política. Justamente, en Capital Federal, Weretilneck se centró en ese campo, que en septiembre tendrá el primer sondeo electoral por su elección convencional. El gobernador marcha para acordar con el jefe comunal Walter Cortes, cómodo también con esa alianza, pero recientemente, mandó mensajes en contrario. Está molesto y esgrime que los fondos para obras no llegan, como la que prevé para la avenida Bustillo. Ambos se juntaron en Buenos Aires y los trámites provinciales ya se mueven.

Bariloche también apareció en el radar opositor. La roquense María Emilia Soria adelantó que quien la acompañe surgirá de esa ciudad. Evalúa, en principio, que no pertenezca a la fuerza peronista.

En Roca se definirá la estrategia plena y seguirá así. Se lo explicó la intendenta —acompañada por Carlos Soria- a Martín Doñate, hace algunos días, cuando se reencontraron. Volvieron a estar frente a frente. El encuentro anterior fue en el 2024 y concluyó muy mal. Fue cuando él la visitó y ella le adelantó su oposición a que no sea reelegido, lo cual inició su derrumbe.

En esta ocasión, el exsenador salió reposicionado, pues se revalidó como interlocutor de intendentes y legisladores del sector. Existieron reproches y chicanas iniciales, pero, al final, existieron promesas de espacios y de participación, siempre con autonomía de conducción roquense. Así, el acto peronista postergado para agosto tendrá la organización de Soria y, por eso, seguramente, será en Roca.

Todos los preparativos electorales. Sin embargo, las administraciones siguen activas. Eso reunirá, mañana, en Cipolletti, al gobernador y la intendenta. Los une, sí, las urgencias de sus gestiones.