Massa tras la victoria de Javier Milei: “Desde ahora la responsabilidad es del presidente electo”

Contundente y lógica. Así puede describirse la derrota del peronismo en el balotaje 2023 en este diario del lunes. A contramano de lo que se anticipaba, el resultado no fue para nada ajustado y la fórmula oficialista de Sergio Massa y Agustín Rossi perdió por más de 11 puntos. La diferencia fue tal que el excandidato y actual ministro de Economía reconoció la derrota incluso antes de que se conozcan los datos oficiales.

“Obviamente, los resultados no son los que esperábamos, me he comunicado con Milei (por Javier) para felicitarlo y desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, señaló Massa en la apertura de su discurso.

Y agregó: “Desde mañana, la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirles garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es del nuevo presidente electo y esperamos que así lo haga”.

En números 11.485.103 fueron los electores que optaron por la fórmula oficial en el balotaje que se quedó con el 44,29% de los votos.

Pasadas las ocho de la noche, desde el búnker de Unión por la Patria, ubicado en Chacarita, subió al escenario Sergio Massa, acompañado por su compañero de fórmula Agustín Rossi; el líder de La Cámpora y diputado Máximo Kirchner; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y la titular de AYSA, Malena Galmarini, entre otros.

Caras largas, lágrimas y algunos silbidos acompañaron el discurso de Massa. Ni el presidente Alberto Fernández, ni la vicepresidenta Cristina Kirchner estuvieron presentes, al igual que durante las elecciones primarias de agosto y las generales de octubre.

“Quiero contarles, desde lo personal, que hoy termina una etapa en mi vida política. Y que seguramente la vida me depare otras tareas y responsabilidades, pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional, el federalismo como valores centrales de la argentina”, agregó Massa, y agradeció a los argentinos que lo votaron. Anoche trascendió que se tomaría licencia para garantizar una transición ordenada.

Massa y la victoria de Javier Milei: los votos huérfanos

La fórmula oficial no logró quedarse con el porcentaje de votos huérfanos que necesitaba y que, en su mayoría, se inclinaron por el candidato libertario. También hubo baja cantidad de sufragios en blanco.

De la paliza que recibió la fórmula oficial en las elecciones PASO, a quedar primero en las generales, hasta la fuerte derrota de ayer en el balotaje transcurrieron casi 100 días. En el medio pasó de todo, desde una inédita elección de tercios, a la ruptura de una parte de Juntos por el Cambio, con el enojo del radicalismo, tras el apoyo del macrismo al espacio de Javier Milei.

Entiendo a aquellos que por ahí sientan desilusión, enojo. Traté de dejar lo mejor de mí en esta campaña”. Sergio Massa.

En casi toda la jornada de ayer, el espacio de Javier Milei se mostró conforme con el desarrollo electoral, mientras que desde el peronismo se denunciaron irregularidades, como la ruptura de boletas. Lo contrario a lo que se había visto en las elecciones anteriores y que, de alguna manera, daba los primeros indicios de lo que marcaron horas más tarde los resultados.

Las caras de la militancia peronista fueron elocuentes, tras conocerse los resultados oficiales. (Foto: gentileza AP Matías Delacroix)

La estrategia de ambas fuerzas era conquistar el voto que había quedado huérfano, es decir, sin representación política desde las generales. Teniendo en cuenta los resultados del 22 de octubre, si Sergio Massa se quedaba con el 40% de esos votos que se habían repartido entre Juntos por el Cambio, Hacemos por Nuestro País y Frente de Izquierda y de Trabajadores, le alcanzaba, pero quedó más cerca del 30%, lejos de su objetivo.

En las elecciones de ayer, el electorado argentino tenía en frente dos modelos antagónicos de país para los próximos cuatro años y el descontento generalizado con la actualidad del país, que acumula una inflación interanual de más del 142%; pobreza arriba del 40% y una moneda local en constante devaluación, fueron determinantes y el electorado optó por un cambio.

Massa también contó en su discurso que le planteó al presidente Alberto Fernández y Javier Milei que “desde hoy se implementen mecanismos de enlace y transición” de recambio democrático. “Para que los argentinos en los próximos 19 días no tengan ni dudas, ni incertidumbre respecto del normal funcionamiento político, social, económico e institucional”, señaló.

Massa y la victoria de Javier Milei: un apoyo que pesó

El apoyo inmediato por parte del macrismo a La Libertad Avanza, encabezado por la fórmula de Juntos por el Cambio que quedó fuera del balotaje, Patricia Bullrich y Luis Petri, fue una jugada arriesgada, pero que rindió sus frutos.

Al principio pareció una maniobra apresurada, que incluso le sentó cómodo al peronismo, pero los resultados mostraron lo contrario. Paralelo a esto, la indefinición de Juan Schiaretti, con más comentarios en contra de Sergio Massa que a favor también tuvieron su efecto.

Desde ahora la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitir garantías es responsabilidad del presidente electo”. Sergio Massa.

Teniendo en cuenta la imagen negativa del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, era impensado que el oficialismo llegue siquiera con alguna chance a las elecciones. Las internas de Juntos por el Cambio le dieron una vida más al peronismo.

De nuevo, con los críticos indicadores económicos del actual gobierno nacional, decir que netamente fue una elección mala por parte del peronismo es, por lo menos, poco real. Y es que llegar al balotaje en la situación terminal en la que está el país era impensado, incluso, a principios de este año.

Entre la figura poco convencional de Javier Milei, con una plataforma electoral que parece compleja de aplicar, sumado a la ruptura de Juntos por el Cambio, el peronismo encontró el aire que necesitaba para competir, pero no para ganar.

Massa y la victoria de Javier Milei: Gobiernos lejos de la ciudadanía

Mientras la política tradicional se repartió culpas, fogoneaba la grieta y discutía modelos económicos la figura de Javier Milei no dejó de crecer.

Por un lado está la gestión del Frente de Todos que estuvo signada por las durísimas internas entre el espacio de Cristina Kirchner y el de Alberto Fernández, que condicionaron la toma de decisiones de todo el aparato nacional. Por otro lado, los desaciertos de Juntos por el Cambio que dejó la millonaria deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pese a las diferencias, ambos modelos tuvieron un factor común: tanto las decisiones políticas como los proyectos de gobierno no lograron resolver las necesidades del electorado argentino. La distancia entre Casa Rosada y la ciudadanía se acrecentó, dejando trabajadores en blanco bajo la línea de pobreza, y una generación entera de jóvenes que no quieren ninguno de los dos modelos que gobernaron desde 2015 y ven su futuro condicionado.