Malvinas: el Gobierno creó un área clave en Cancillería para reforzar el reclamo de soberanía sobre las islas

Como parte del paquete de medidas anunciadas para reforzar el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el Gobierno nacional dispuso la creación de un área clave en Cancillería. Se trata del Sistema de Articulación de la Política Exterior con el cual el titular de la cartera, Pablo Quirno, podrá centralizar la información, coordinación y asesoramiento sobre las gestiones internacionales.

Nuevo área en Cancillería

El texto establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto asumirá la coordinación de las actividades estatales con impacto en la política exterior, las negociaciones diplomáticas o los intereses internacionales de la Argentina.

El documento remarca que este sistema incluirá «las acciones que se llevan a cabo para recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes».

Entre sus funciones, el área deberá garantizar la coherencia y uniformidad de toda gestión internacional con los lineamientos del Gobierno. Asimismo, se reitera que la Cancillería encabezará este esquema «en el ámbito de sus competencias, en todo lo inherente a la política exterior de la Nación y su representación ante gobiernos extranjeros, la Santa Sede y organismos internacionales».

Por otra parte, se dispone que los integrantes de la Administración Pública Nacional deberán notificar al Ministerio -en los plazos y modalidades que este determine- cualquier reunión, comunicación, negociación o actividad que involucre a autoridades de otros Estados o entidades internacionales y que pueda:

Implicar la fijación o comunicación de posiciones oficiales de la República Argentina;

Incidir en negociaciones diplomáticas, bilaterales o multilaterales en curso;

Involucrar la suscripción o discusión de acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento, cartas de intención e instrumentos similares;

Generar consecuencias diplomáticas, institucionales, jurídicas o políticas para el país;

Comprometer o afectar los lineamientos fijados por el Poder Ejecutivo Nacional;

Involucrar aspectos vinculados a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes, o incidir en la soberanía argentina sobre dichos territorios.

Por último, el articulado precisa: «Quedan excluidas del ámbito de aplicación del Sistema de Articulación de la Política Exterior las gestiones ante organismos financieros internacionales, bancos multilaterales de desarrollo o entidades asimilables cuando se circunscriban exclusivamente a aspectos financieros, crediticios, presupuestarios, técnicos o de ejecución de programas propios de la jurisdicción competente. Respecto de toda aquella información que se encuentre sujeta a un régimen especial de reserva, confidencialidad o secreto, deberá estarse a lo dispuesto por la normativa específica que resulte aplicable».

Con información de Noticias Argentinas