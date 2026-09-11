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Política

«Las Malvinas son argentinas»: Carlos Presti y Pablo Quirno visitaron la Base Naval Integrada de Ushuaia

Desde el ministerio de Defensa enfatizaron que la obra naval convertirá a la capital de Tierra del Fuego en la "puerta" del continente. "Fortalecer nuestras Fuerzas Armadas es preparar hoy la Defensa que la Argentina necesita para las próximas décadas", expresaron.

Redacción

Por Redacción

Foto: Ministerio de Defensa de la Nación.

Foto: Ministerio de Defensa de la Nación.

El ministro de Defensa Carlos Presti junto al canciller Pablo Quirno concretaron este viernes la visita a la Base Naval Integrada de Ushuaia en medio de la disputa diplomática por las Islas Malvinas. Desde la cartera fueron contundentes al reiterar que «las Malvinas son argentinas» y enfatizaron que la obra naval convertirá a la capital de Tierra del Fuego en la «puerta» del continente.

Por medio de las redes sociales, el ministerio de Defensa insistió en que la base «es una de las prioridades estratégicas para el Atlántico Sur» y que Ushuaia se transformará en la plataforma logística de la región una vez finalizada la obra.

Presencia militar y controles de buques: los objetivos de la base naval de Ushuaia

«Ushuaia será la puerta continental y Petrel la puerta antártica, conectando la logística marítima y aérea con el resto de las bases argentinas», expresarob desde la cartera. También afirmaron que: «Fortalecer nuestras Fuerzas Armadas es preparar hoy la Defensa que la Argentina necesita para las próximas décadas».

Así se encuentra actualmente la obra de la Base Naval Integrada. Fotos: Ministerio de Defensa.

Desde el área detallaron que la Base integrará «vigilancia, presencia militar y capacidad de abastecimiento para buques propios, como así también de terceros países».

Las obras que se planean para concretar la base naval integrada de Ushuaia.

El ministerio además sostuvó que «La Argentina está en la Antártida desde 1904, y esa presencia histórica exige infraestructura del siglo XXI para sostenerse».


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El ministro de Defensa Carlos Presti junto al canciller Pablo Quirno concretaron este viernes la visita a la Base Naval Integrada de Ushuaia en medio de la disputa diplomática por las Islas Malvinas. Desde la cartera fueron contundentes al reiterar que "las Malvinas son argentinas" y enfatizaron que la obra naval convertirá a la capital de Tierra del Fuego en la "puerta" del continente.

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