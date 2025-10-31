Manuel Adorni es nuevo jefe de Gabinete tras la salida de Francos: «Que las fuerzas del cielo nos acompañen»

Los cambios en el gobierno de Javier Milei llegaron este viernes a la noche con las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán. Manuel Adorni, vocero presidencial y diputado electo en las últimas elecciones legislativas CABA, fue designado como nuevo jefe de Gabinete para la segunda etapa del Gobierno.

«Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación Javier Milei por haberme elegido como su Jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa», indicó Adorni en sus redes sociales esta noche.

Asimismo, agradeció a todo el Gabinete de Ministros y en especial a la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, por «la confianza y el apoyo de siempre».

Adorni sostuvo que es un «honor y verdadera responsabilidad» continuar con el trabajo de Francos y manifestó que su prioridad será «profundizar las reformas estructurales».

«Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen», concluyó su comunicado.

Los cambios en el Gabinete fueron oficializados por la Oficina del Presidente: «Milei le ha aceptado la renuncia al Dr. Guillermo Francos como jefe de Gabinete de Ministros».

En un comunicado, resaltaron que el presidente le agradece su función para la aprobación de la Ley Bases, Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otros proyectos.

«El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para vanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él», indicaron.

«Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos», indicó.

También renunció Lisandro Catalán como ministro de Interior

Luego de la cumbre en Casa Rosada entre Javier Milei y los gobernadores tras la victoria en las elecciones legislativas, renunció el ministro de Interior Lisandro Catalán. El funcionario oficializó su salida este viernes a la noche, a la par de Guillermo Francos como jefe de Gabinete.

«Señor presidente de la Nación. Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción», indicó Catalán.

El ahora exfuncionario agradeció la confianza que le depositaron para iniciar una «etapa de diálogo y consensos» y señaló que continuará apoyando la gestión de La Libertad Avanza. Por el momento, no se ha confirmado si será reemplazado o si su área será absorbida por otra.

Catalán había asumido el pasado miércoles 10 de septiembre, después de la derrota en las elecciones legislativas bonaerense de La Libertad Avanza. Su designación fue confirmada por Guillermo Francos, con quien compartió funciones en el Banco Provincia durante el primer mandato de Daniel Scioli entre 2006 y 2007.