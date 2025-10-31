Tensión dentro del Gabinete: Guillermo Francos pidió una reunión con Javier Milei para definir su futuro

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó una reunión al presidente Javier Milei con carácter urgente. El pedido transcurre en medio de un clima de extrema tensión y expectativas de grandes cambios en la composición ministerial del Gobierno que circulan con fuerza en la Casa Rosada y que postulan a otras figuras para ocupar el cargo de ministro coordinador.

Según comunicó Infobae, el encuentro podría concretarse en las próximas horas o durante el fin de semana. Sin embargo, en entrevistas televisivas el mandatario sostuvo que las decisiones se tomarán cuando él lo «considere necesario».

Las versiones sobre el enroque de funcionarios se acrecentaron el jueves por la tarde, en el marco de la reunión que el Gobierno mantuvo con gobernadores y vicegobernadores en la Casa Rosada. La convocatoria, de hecho, fue organizada por Francos y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, pero las conversaciones sobre su reemplazo ya estaban presentes incluso antes de los comicios.

Altas fuentes del oficialismo indicaron que los anuncios más probables se realizarían a comienzos de la próxima semana, lo que implicaría una nueva distribución en la cúpula del Gabinete.

La danza de nombres en la Casa Rosada

La versión más consolidada y extendida en el círculo libertario señala que el actual secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, pasaría a ocupar la Jefatura de Gabinete. Paralelamente, el asesor presidencial Santiago Caputo estaría a cargo del Ministerio del Interior, que sería recargado con nuevas áreas del Estado. Ambos movimientos desplazarían a Francos y al ministro Catalán, quienes ayer capitalizaron con éxito el encuentro con los mandatarios provinciales.

Un funcionario que sigue el tema de cerca comentó que la demora en la administración de estos eventuales anuncios está «generando un desgaste importante» al interior del Gabinete. Precisamente vinculado a este clima, se confirmó que Francos solicitó el encuentro a Milei para poder abordar la situación de los últimos días y determinar qué sucederá con su rol en el corto y mediano plazo.

Aunque Francos había realizado un pedido idéntico de reunión una semana atrás que no se materializó como un encuentro cerrado y privado, el jefe de Gabinete se mostró seguro sobre su continuidad en declaraciones a diversos medios. “El presidente nunca ha hecho un comentario sobre esto. Hasta se molesta cuando le hacen una consulta”, afirmó, destacando su vínculo de “amistad y respeto” con Milei.

Unidad con gobernadores y reunión con Macri en Olivos: el gran momento de Milei

La necesidad de Milei de clarificar la dinámica interna del Gobierno se da en un momento político clave. Por un lado, la cumbre con la veintena de gobernadores fue calificada por el presidente como “extremadamente positiva”, logrando un “acuerdo, con matices, sobre lo que necesita la Argentina” en materia fiscal y legislativa.

Este encuentro buscó tejer el apoyo necesario para impulsar en el Congreso reformas cruciales como la laboral y la tributaria, así como debatir el Presupuesto 2026.

Por otro lado, el presidente tiene previsto reunirse este viernes por la noche con el titular del PRO, Mauricio Macri, en la Quinta de Olivos. Macri, quien recientemente opinó que a Milei «le hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo», aseguró que le dirá al mandatario lo que piensa sobre el rumbo del Gobierno y la necesidad de “recuperar niveles de confianza en base a equipos, negociación, músculo, claridad”.