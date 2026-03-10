Video | Cruzó en rojo sobre la Ruta 22 y provocó un fuerte choque en Plottier: un hombre quedó en grave estado

Un fuerte choque se registró este martes 10 de marzo en la ciudad de Plottier que dejó como saldo un hombre hospitalizado en grave estado. Un motociclista impactó de lleno contra una camioneta sobre la Ruta 22. Las cámaras de fotomultas del municipio captaron como el rodado mayor había cruzado en rojo previo al incidente.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes municipales, el hecho ocurrió cerca de las 18.40, en el cruce entre la ruta y la calle Zabaleta.

En las imágenes se puede observar como una camioneta pick-up estaba esperando el semáforo cuando lentamente empezó a avanzar para cruzar.

Cuando estaba atravesando la ruta nacional, un motocicleta que venía con dirección hacia Neuquén capital (y que contaba con la habilitación del semáforo) chocó de lleno contra el lateral de la camioneta.

En el video se puede apreciar cómo el motocilista sale despedido por el aire y luego impacta contra el asfalto de manera violenta.

El conductor fue derivado a Neuquén

En el siniestro intervino la División de Tránsito y Rural de la Policía de Plottier. El motociclista fue trasladado al hospital de Plottier por las heridas que registró, pero por la gravedad de las lesiones tuvo que ser derivado a la capital neuquina.

Por el momento, se desconoce qué medidas tomaron contra la persona que iba manejando la camioneta por haber cruzado en rojo, como tampoco se sabe la velocidad a la que venía la persona a bordo de la motocicleta.