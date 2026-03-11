Fotomultas de hasta $400.000 despertaron un pedido de información en Plottier: habló el municipio

La implementación de fotomultas en la ciudad de Plottier generó inquietud en un grupo de concejales de esa ciudad, que presentó un proyecto para que el Ejecutivo informe en detalle los alcances del sistema y las normas legales que se utilizaron como respaldo para su puesta en marcha.

El planteo estuvo a cargo de los representantes del bloque de Evolución, Sofía Camargo y Rodrigo Ramos, a quienes se sumó también el edil de Juntos por el Cambio, Pablo Scialabba.

«Se salteó al Deliberante»

El cuestionamiento no es contra el cobro de las fotomultas en sí, sino sobre las normativas que se utilizaron como argumento para su aplicación y la falta de difusión que, aseguran, empañó el impacto de la medida.

Ramos habló con Diario RÍO NEGRO y aseguró que se debería haber enviado un proyecto al Concejo antes de colocar las cámaras en las calles.

«La propuesta se salteó al Deliberante y hoy no tenemos casi información», reprochó el concejal, cuyo partido político fue uno de los que apoyó la candidatura del intendente Luis Bertolini en 2023.

En cuanto a los montos emitidos, aseguró que han recibido mensajes de vecinos por multas que rondaron los $400.000 e incluso valores cercanos a los $600.000.

La palabra del municipio

Las fotomultas comenzaron a funcionar en noviembre del año pasado y en enero se anunció el lanzamiento de un sitio web para consultar las infracciones. Las acciones a penalizar que se incluyeron fueron el cruce de semáforos en rojo y la invasión a la senda peatonal.

De acuerdo a Cristian Tracana, subsecretario de Seguridad y Transporte de la localidad, la difusión se realizó durante todo un mes, a partir de octubre, para que la gente se familiarizara con el mecanismo.

Indicó que la propuesta, a diferencia de lo que plantean sus detractores, es una de las herramientas que tiene a disposición la municipalidad y el cuerpo de inspectores de tránsito, de acuerdo a lo que establece el código de faltas municipal.

El funcionario aseguró que desde que se pusieron en marcha, las fotomultas lograron reducir hasta un 43% las contravenciones por cruzar con luz roja.

La ciudad cuenta en la actualidad con 15 esquinas monitoreadas, 13 de de las cuales dan a la Ruta 22. Sin embargo, aclaró Tracana, las fotomultas no se encuentran vigentes sobre la traza de la antigua multitrocha, sino en las calles que la interrumpen de norte a sur o viceversa.

Fotomultas: quién establece los montos

Consultado por los montos, precisó no es tarea de su área fijarlos y que el cálculo del valor de una multa es definido por el tribunal de faltas, a partir del código contravencional que rige en la localidad.

De todos modos, informó que cruzar sin permiso del semáforo equivale aproximadamente a una contravención de 200 módulos, además de los gastos administrativos. Mientras que invadir la senda peatonal implica una sanción de al menos 150 módulos, a los que también se suman los gastos administrativos.

Cada módulo tiene un valor de $1.674,81, amparado en la ordenanza 4436 que se sancionó en 2024. En todos los casos al acceder al pago voluntario se reduce al 50% el valor de la contravención. Si la persona infraccionada considera que la multa fue errónea, tiene cinco días desde que fue notificada para hacer el descargo ante el tribunal de faltas.

El referente de Transporte municipal defendió el sistema con insistencia. Dijo que es similar al que ya funciona en Neuquén capital y se busca implementar en otras ciudades de la provincia.

Sostuvo que la circulación en Plottier es compleja y que esta es una herramienta más para los inspectores, en un contexto donde la cantidad de vehículos que circulan a diario por el ejido municipal es cada vez más grande.

Dudas por las «herramientas legales»

Ramos, por su parte, explicó que el proyecto presentado será tratado en la sesión de este jueves y confió en contar con los votos necesarios para que se apruebe.

El objetivo, según comentó, es que el municipio indique «de dónde sacó las herramientas legales para lanzar esto, porque si bien el código de faltas habla de multas, en ningún momento hace una mención explícita a las fotomultas».

Afirmó que la propuesta surgió ante los reclamos de vecinos y vecinas que manifestaron «preocupación por el método de implementación».

Dijo que las inquietudes fueron comunicadas en su momento al Ejecutivo. Pero el intendente «no nos responde los mensajes», cuestionó.

De acuerdo al representante de Evolución, el sistema tiene «muchos grises» y el tribunal de faltas, que es el organismo que debe notificar las infracciones, «no lo está haciendo y no hay una explicación» para eso.

«Si vos vas a salir a exigir, primero tenés que garantizar una gestión», dijo y sumó: «Son sumas tremendas y encima no sabemos a dónde está yendo ese dinero».