Fotomultas: Plottier afina su propio sistema para captar infracciones en 15 esquinas de la ciudad

Como se había anunciado tiempo atrás, Plottier puso en marcha su propio sistema de fotomultas y habilitó la semana pasada una plataforma digital para que los automovilistas puedan verificar su estado de situación.

Aunque el sistema empezó a funcionar en noviembre, las infracciones recién empezarán a notificarse desde este mes de enero, con el lanzamiento del sitio web para realizar consultas.

Fotomultas en Plottier: qué infracciones captarán

El monitoreo, informó el municipio, se realiza sobre 15 esquinas estratégicas de la ciudad y penaliza tanto el cruce con semáforo en rojo como la invasión a la senda peatonal.

Fuentes del Ejecutivo local precisaron a este diario que el funcionamiento del sistema todavía se está corroborando, para garantizar una respuesta rápida a quienes consulten si recibieron una multa o no.

En cuanto a los montos de las sanciones, desde la comuna se limitaron a responder que los valores pagar son determinados por la justicia de faltas, en cumplimiento con el código de faltas vigente en la ciudad, aprobado por medio de la ordenanza 3591.

El sistema fue presentado con el objetivo de aportar al «ordenamiento el tránsito» de la ciudad, en sintonía con el crecimiento que está experimentando el municipio que ya es el segundo más poblado de la provincia.

Además del sitio web, al que se puede acceder por medio de este link, también se puede consultar con la dirección de Tránsito, por medio de sus canales de asesoramiento personal en su sede de la avenida Plottier al 250.

En caso de que la persona infraccionada considere que la multa fue errónea, tiene cinco días desde que fue notificada para hacer el descargo ante el tribunal de faltas. En cambio, si opta por el pago voluntario, el monto de la multa se descuenta en un 50%.

Las 15 esquinas bajo monitoreo en Plottier

De acuerdo a la información oficial, los puntos de monitoreo son los siguientes.