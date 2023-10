Marcha atrás en la Legislatura de Río Negro: no habrá bono para los 46 legisladores

La Legislatura de Río Negro dio marcha atrás y anunció hoy que no habrá bono de 60.000 pesos para los 46 representantes parlamentarios de la provincia.

El pago de la primera cuota de 30.000 pesos, la semana pasada, generó una reacción negativa, incluso de algunos legisladores, que anticiparon su decisión de devolver o donar la suma recibida.

Ante ese escenario, durante las últimas horas surgió la Resolución 319, firmada por el vicegobernador y titular del Poder Legislativo, Alejandro Palmieri, que excluye a los legisladores de la provincia del cobro de la segunda cuota de $ 30.000, además de establecer la devolución de la suma percibida en septiembre.

En los considerandos, esa disposición detalla que, originalmente, al haberse eliminado el tope limitante para el cobro de la suma fija de $ 60.000, los legisladores quedaron incluidos automáticamente en su percepción. “Ante esta situación, se decidió excluir a los legisladores de la Provincia de Río Negro del cobro de la suma fija no remunerativa y no bonificable de 60.000 pesos, con la devolución de los 30.000 pesos otorgados en septiembre y no liquidar la cuota 2 correspondiente al mes de octubre”, informaron hoy desde el parlamento provincial.

Fuentes de ese poder también indicaron que la restricción será para los 46 legisladores, pero no para el resto del personal legislativo de la provincia.

Hay que recordar que, además de los parlamentarios, el bono fue liquidado para los funcionarios del Poder Ejecutivo.

La situación generó cuestionamientos, porque al mismo tiempo hubo personal docente que recibió un proporcional de los 60.000 pesos, ya que cuentan con un régimen horario menor al establecido para el cargo testigo, que es el maestro inicial sin antigüedad.

Dentro de ese rubro, unos 3.900 trabajadores del sistema de educación cobraron como primera cuota, la semana pasada, sumas inferiores a los 30.000 pesos, mientras los ministros, secretarios y otros funcionarios de alto rango y con mayores remuneraciones percibieron la totalidad de la suma fija.

En el Poder Judicial, en cambio, el bono será para todo el personal sin tope salarial pero llega hasta “los Funcionarios de Ley cuyas categorías se encuentren equiparadas a Jefe de Departamento, Jefe de División y Jefe de Despacho, los cuales (60.000 pesos) no serán tomados a cuenta de futuras paritarias”, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 774/2023 del Superior Tribunal de Justicia y 264/2023 de la Procuración General.