«Día por noche»: por qué el histórico eclipse solar de hoy, 12 de agosto, no se verá desde la Argentina y cómo seguirlo en vivo

El evento astronómico más esperado de la década ya se despliega en el cielo. Este miércoles 12 de agosto de 2026, la Luna se interpone de forma exacta entre la Tierra y el Sol, transformando el día en noche en pleno verano del hemisferio norte. Sin embargo, para los fanáticos de la astronomía en el país hay una certeza irrefutable: el fenómeno no se podrá observar de manera directa desde la Argentina ni desde el resto de Sudamérica.

La razón de esta exclusión no responde a cuestiones técnicas ni a falta de interés, sino a la propia geometría de la alineación planetaria. Para que un eclipse solar total sea visible desde una franja continental, la sombra cónica de la Luna debe proyectarse directamente sobre esa franja de la superficie terrestre. En esta ocasión, la trayectoria de la oscuridad total recorre exclusivamente el este de Groenlandia, el oeste de Islandia, el Atlántico Norte, el norte de España y el noreste de Portugal.

La ruta de la oscuridad: de la corona solar a las Perlas de Baily

Europa no presenciaba un eclipse solar total desde 1999 y, en el caso particular de España, la sombra no cruzaba su territorio desde 1912. El evento se desarrolla en cinco fases clave que atrapan la atención de los científicos:

Fase inicial (Primer contacto): el disco lunar comienza a mellar el Sol. Ocurre sobre el mar de Bering y los cielos de Alaska, marcando el descenso paulatino de la temperatura.

el disco lunar comienza a mellar el Sol. Ocurre sobre el mar de Bering y los cielos de Alaska, marcando el descenso paulatino de la temperatura. Segundo contacto y efectos ópticos: en el instante previo a la cobertura total, la luz solar filtrada por los valles lunares genera los fenómenos conocidos como el «Anillo de diamante» y las «Perlas de Baily» .

en el instante previo a la cobertura total, la luz solar filtrada por los valles lunares genera los fenómenos conocidos como el y las . La Totalidad: la Luna bloquea al 100% el disco solar durante un máximo de dos minutos sobre el Atlántico y algo más de un minuto en zonas urbanas como Valencia o Reykjavík. Aparece en el cielo la corona solar —el halo blanco de gas incandescente— y se vuelven visibles a simple vista los planetas Júpiter, Mercurio y Venus, coincidiendo con la lluvia de meteoros de las Perseidas.

la Luna bloquea al 100% el disco solar durante sobre el Atlántico y algo más de un minuto en zonas urbanas como Valencia o Reykjavík. Aparece en el cielo la —el halo blanco de gas incandescente— y se vuelven visibles a simple vista los planetas Júpiter, Mercurio y Venus, coincidiendo con la lluvia de meteoros de las Perseidas. Salida y cuarto contacto: el Sol vuelve a emerger, reproduciendo los destellos a la inversa hasta que la Luna abandona por completo el disco solar.

Cómo seguir en vivo la transmisión oficial desde la Argentina

Al quedar fuera del horizonte observable en América del Sur, la única alternativa para seguir la evolución del eclipse en tiempo real es a través de las plataformas digitales oficiales de las agencias espaciales:

Transmisión de la NASA: Activó su señal internacional con relatores y científicos en directo desde las 14:15 (hora de Argentina) a través de sus canales oficiales.

Activó su señal internacional con relatores y científicos en directo desde las a través de sus canales oficiales. Señal de la ESA (Agencia Espacial Europea): Transmite las imágenes de alta definición captadas por los telescopios del Observatorio Astrofísico de Javalambre (España).

Tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea (ESA) renovaron sus severas advertencias de seguridad para las regiones que observan el fenómeno de forma parcial (como el norte de Estados Unidos o Europa central):

Prohibido usar anteojos de sol comunes: Ningún cristal convencional filtra la radiación infrarroja y ultravioleta.

Ningún cristal convencional filtra la radiación infrarroja y ultravioleta. Filtros homologados: Se exige el uso exclusivo de gafas con certificación internacional ISO 12312-2 .

Se exige el uso exclusivo de gafas con certificación internacional . Peligro en lentes ópticos: Mirar al Sol a través de una cámara, telescopio o binocular con gafas de eclipse puestas quemará el filtro de forma instantánea, provocando la pérdida permanente de la visión. La protección visual solo puede retirarse durante los breves segundos de la oscuridad total.

Para volver a ver un eclipse solar total desde el territorio argentino habrá que esperar varios años en el calendario astronómico, mientras que Europa repetirá la experiencia en 2027 y Estados Unidos recién en 2045.