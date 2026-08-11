Temporada de fauna marina 2026 en Las Grutas: todas las actividades que habrá en el Golfo San Matías

El Golfo San Matías dará inicio oficial a la Temporada de Fauna Marina 2026 este viernes 14 de agosto, con una agenda que buscará aprovechar el fin de semana largo para poner en valor uno de los principales atractivos naturales de la costa rionegrina.

El lanzamiento estará encabezado por el Municipio de San Antonio, a través del Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur) y la Agencia de Turismo. El acto oficial se realizará este viernes a las 20 en el Salón de Eventos del ACA, en el marco de una temporada que invita a recorrer Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este.

La propuesta turística tiene como eje el avistaje de fauna marina, una de las experiencias más buscadas por quienes visitan el Golfo San Matías durante esta época del año. Las tradicionales excursiones embarcadas permiten internarse en las aguas del golfo y observar la diversidad de especies que habitan este sector de la costa patagónica.

Pero la agenda no estará concentrada únicamente en las actividades vinculadas con la naturaleza. Durante el fin de semana largo habrá espectáculos, propuestas culturales, gastronomía y una competencia deportiva que se suma por primera vez al calendario.

Las Grutas se prepara para una nueva temporada de avistaje de fauna marina. Foto: Marcelo Ochoa.

Una agenda para disfrutar el fin de semana largo

El viernes 14, desde las 20, la Casa de la Cultura de Las Grutas será escenario de una Noche de Coro, Tango y Folklore, con una propuesta artística pensada para residentes y turistas.

El sábado 15, a las 19.30, llegará al Teatro Las Grutas la Gala Show de las Estrellas, una presentación de danzas árabes que completará la programación cultural del fin de semana.

En paralelo, desde el sábado 15 y hasta el lunes 17 de agosto se desarrollará la primera edición de la “Vuelta al Golfo Azul”, una competencia de Mountain Bike (MTB) que recorrerá distintos puntos del corredor costero y tendrá como escenario los paisajes de Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este.

La competencia busca sumar una nueva alternativa para quienes llegan a la región en busca de actividades al aire libre y aventura, aprovechando los paisajes naturales que caracterizan al Golfo San Matías.

Fauna marina, gastronomía y costa

La apertura de la temporada también representa una oportunidad para recorrer la oferta turística de Las Grutas y sus alrededores. A las excursiones de avistaje se suman la gastronomía local, los paseos por la costanera y las distintas alternativas recreativas que ofrece el destino.

Con el inicio de la temporada, el Corredor de la Costa de Río Negro vuelve a poner en el centro de su propuesta la posibilidad de combinar naturaleza, aventura y cultura en un mismo viaje.

Quienes quieran conocer la agenda completa, consultar alojamientos o contactar a prestadores turísticos pueden hacerlo a través del sitio oficial de Turismo Las Grutas y de sus redes sociales.

Mar Di Vino, otra propuesta para vivir el Golfo San Matías

La agenda turística del Golfo San Matías tendrá continuidad en septiembre con la segunda edición de Mar Di Vino, el encuentro que combina la vitivinicultura patagónica con la gastronomía y el paisaje costero.

Bajo el lema «El mar también se brinda«, el evento se realizará el sábado 5 de septiembre, de 19 a 22, en la Casa de la Historia y la Cultura de Las Grutas, ubicada en la Segunda Bajada y con vista al Golfo San Matías.

La propuesta es organizada por la productora Cabrona, con el acompañamiento de la Municipalidad de San Antonio Oeste, y busca poner en valor la producción vitivinícola de Río Negro y Neuquén, además de generar nuevas propuestas que contribuyan a desestacionalizar el turismo en Las Grutas.

En esta segunda edición participarán cinco bodegas y proyectos vitivinícolas de distintos puntos de la región: Sánchez Carrillo, de Peñas Blancas; Videla Dorna, de Luis Beltrán; Malma, de San Patricio del Chañar; Un Refugio, de General Conesa; y Don Amaro, de San Antonio Oeste.

La degustación será guiada por el sommelier Yamil Nievas y estará acompañada por una propuesta gastronómica diseñada por el chef Roque Robles, quien trabajará con productos del mar del Golfo San Matías y frutos provenientes de las zonas productivas de la provincia.

El encuentro también sumará una barra de tragos con gin patagónico Athos, de Bariloche, y vermut artesanal Único, de Cinco Saltos, además de un espacio de oráculos y experiencias sensoriales vinculadas al universo del vino.

El cierre tendrá lugar frente al mar, con un Sunset a cargo del DJ Juan Cruz Osovnikar, para completar una experiencia que propone unir sabores patagónicos, música y paisaje costero.

De esta manera, la temporada de fauna marina no se limita al avistaje y las actividades de naturaleza, sino que forma parte de una agenda turística más amplia que busca posicionar al Golfo San Matías como destino durante todo el año, con propuestas deportivas, culturales y gastronómicas.