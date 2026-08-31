Marcos Castro renovó parte de su gabinete en Viedma: los nuevos funcionarios y qué áreas ocuparán

Castro tomó juramento a nuevos funcionarios y habló de una renovación del gabinete en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

El intendente de Viedma, Marcos Castro, encabezó este lunes el acto de jura de nuevos funcionarios del gabinete municipal, en el marco de una renovación del equipo de gestión que alcanza áreas vinculadas con obras públicas, servicios, ambiente, hábitat y desarrollo social.

La ceremonia se realizó en la sede del Municipio, donde Castro tomó juramento a quienes asumirán nuevas responsabilidades dentro de la estructura municipal.

Cambios en el gabinete municipal: las principales designaciones

Entre las principales designaciones, Juan Domínguez asumió como secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Obras Públicas, mientras que Juan Casadei quedó formalmente al frente de la Secretaría de Servicios, Espacios Públicos y Ambiente, área que ya había conducido anteriormente.

También asumieron nuevas funciones Juan José Rosso, como subsecretario de Promoción Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano e Integración Social, y la arquitecta Silvina Garay, como subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Hábitat.

Durante el acto, Castro destacó el trabajo realizado por quienes formaron parte de su equipo de gobierno y valoró especialmente el acompañamiento de las instituciones, las juntas vecinales y los trabajadores municipales.

«Quiero agradecerles también a quienes han sido parte de este equipo de gobierno. Fueron muchos años de aprendizaje y de fuerte compromiso con nuestra comunidad», expresó.

Marcos Castro: «Estos cambios son parte de una decisión política»

El intendente sostuvo que los cambios forman parte de una decisión política destinada a fortalecer la gestión y darle lugar a nuevas experiencias dentro del gabinete.

«Estos cambios son parte de una decisión política que tiende a seguir fortaleciéndonos y renovando nuestro equipo de gestión. Vamos a seguir abriendo puertas a nuevas voces, nuevas miradas y nuevas personas que puedan y quieran aportar a este proyecto político», afirmó.

Castro también planteó que la renovación es necesaria para mejorar la capacidad de respuesta del Estado municipal frente a las demandas de los vecinos.

«Una gestión se fortalece cuando tiene la capacidad de renovarse, de escuchar y de incorporar nuevas experiencias», señaló.

Finalmente, el jefe comunal deseó éxitos a los funcionarios que asumieron sus nuevos cargos y aseguró que contarán con su acompañamiento durante esta nueva etapa. «Aquí estamos para que juntos hagamos de Viedma un lugar cada día mejor», concluyó.