María Emilia Soria con señales para el 2027

La intendenta de Roca, María Emilia Soria, dio señales de cara al 2027 que entusiasmó a un sector del peronismo que alienta su eventual salto en la competencia por la gobernación.

Aunque falta mucho tiempo, es la primera vez que la roquense se expresa públicamente manifestando un interés por generar un cambio de signo político en la Provincia, luego de más de una década de predominio de Juntos Somos Río Negro y tras la corta gobernación de su padre Carlos Soria en diciembre de 2011.

“Tengo unas ganas enormes de transformar Río Negro, tengo unas ganas enormes de poner en acción esta provincia”, alentó en tono candidata en el acto de cierre de campaña de concejales de Ingeniero Jacobacci el jueves pasado donde el PJ ensayó una lista de unidad de distintos sectores, principalmente aquellos que integran los órganos partidarios.

Soria no puede repetir por la intendencia porque en diciembre de 2027 cumple su segundo mandato y está restringida la re-reelección en el municipio, por eso para esa sucesión peronista ya se prepara para su regreso el actual diputado nacional Martín Soria.

La intendenta en su discurso de tono electoral en Jacobacci dijo: “Ya no hay miedo, ya no hay temores porque todos queremos lo mismo, queremos vivir mejor y yo como ustedes tengo unas ganas enormes de transformar Río Negro” y alentó a que, en los comicios de este 27 de abril, que abrieron el calendario electoral rionegrino, se de inicio a esa gesta (aunque no pudo ser porque el peronismo oficial quedó segundo en Jacobacci).

El peronismo primero deberá transitar las elecciones nacionales de octubre donde todo se encamina a la unidad entre el sorismo y el sector del senador Martín Doñate, que aspira a renovar su banca. Aunque hay espacios internos molestos con la falta de apertura que podrían tener propuestas por afuera, como el espacio de Comunidad Organizada (que en Jacobacci presentó lista propia), el exlegislador Pablo Barreno que ya expresó sus diferencias y resta conocer la postura de la senadora Silvina García Larraburu.

Las últimas experiencias peronistas en las urnas

En 2023, en la última elección para la gobernación, el PJ con su sello no participó y fueron divididos. La propuesta donde confluyó el sorismo la encabezó Silvia Horne con la alianza Vamos con Todos que cosechó un 10,54%, mientras que el sector doñatista formó el llamado “Gran Acuerdo” con el gobernador Alberto Weretilneck impulsando lista de legisladores propios con el sello Nos Une Río Negro, que le aportó al mandatario un 11,05% de los votos.

En 2019 Martín Soria fue candidato a la gobernación con el sello del Frente para la Victoria con el que logró un 34,97% de los votos y cayó ante la candidata de JSRN, Arabela Carreras, que ganó la Provincia con el mejor resultado que tuvo hasta el momento la fuerza provincial: un 52,63% de los votos.