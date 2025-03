A siete meses, Río Negro abre la etapa inicial de una elección inaugural y compleja

“Falta mucho por la dinámica de la política argentina”. Es la respuesta coincidente en la dirigencia en relación a las elecciones parlamentarias del 26 de octubre. Es real. Quedan siete meses por delante aunque, contrariamente, los movimientos y las conjeturas se intensifican.

La Cámara Federal resolvió el cronograma y los partidos tienen los plazos demarcados.

En julio, antes del 18, con la convocatoria a las elecciones, se cierra la nómina de los participantes, es decir, la Justicia habilitará aquellos reconocidos hasta ese momento.

La suspensión de las PASO ofreció un plazo mayor (aproximadamente tres meses más) y favoreció a los partidos que tramitan para inscribirse como Distrito y poder participar con candidatos al Congreso Nacional.

Hasta ahora, son 19 fuerzas reconocidas (con las recientes de Republicanos Unidos y La Libertad Avanza) y, entre otros expedientes abiertos, se incorporarán -seguramente- dos: Primero Río Negro, de Ariel Rivero, y Creo, de Aníbal Tortoriello. El primero completó sus fichas y el segundo tendrá audiencia el 1° de abril para su reconocimiento inicial, habilitando el proceso de afiliaciones.

Vencen los mandatos de los senadores (Mónica Silva de JSRN, Silvina Larraburu y Martín Doñate, de UxP ) y de dos diputados (Agustín Domingo, de JSRN, y Aníbal Tortoriello, de PRO).}

Sin el tamiz de las Primarias, la elección de octubre acumulará un alto número de anotados porque, también, la participación electoral se transformará en “barata”. El debut de la Boleta Única liberará a los partidos de los costos de esas impresiones, entre otros desembolsos.

La singularidad de la época. El auge de presentación y reconocimiento judicial de expresiones que se suscriben al mundo libertario de Javier Milei.

Ese emergente se instala en un extremo y la representación rionegrina recaerá finalmente en cinco partidos, desde el auténtico de LLA hasta el precursor de Primero Río Negro, pasando por el PRO y su eventual alianza o la opción de Creo (si Tortoriello no acuerda). Se ubicará también el sello de Republicanos, de Suárez Colman, y además está el trámite del Liberal.

En la otra punta del mapamundi político se asienta la resistencia y el rechazo a Milei. En Río Negro, ese segmento reúne a once partidos reconocidos, desde quienes formaron Unión por la Patria hasta las cinco expresiones de la Izquierda.

El oficialismo provincial, JSRN, quiere hacer pie con una tercera senda, propone una postura intermedia, ajena a la lucha de ambos lados y expresa la “defensa del provincialismo”. Arrastra en esa línea a su histórico brazo del MPP y, además, pone en posición expectante a sus aliados de la UCR y el ARI.

El proceso se organizará a partir de los partidos habilitados -que serán unos 21- aunque, también, figuran aquellas organizaciones actuantes y adherentes.

La diputada nacional Lorena Villaverde asumió la presidencia de La Libertad Avanza en Río Negro. Foto Gentileza

La exgobernadora Arabela Carreras puso en marcha la inscripción de Hacemos (de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo) en la Provincia. El trámite se abrió a principios de marzo con la representación del abogado Gabriel Blanco y poco se movió. No llegará para el turno de este año, aunque allegados a la exmandataria aseguran que se exploran alternativas para participar.

Con las marcas habilitadas, la otra etapa será el 7 de agosto con la anotación de las alianzas. En la elección del 2023, de las seis listas de Río Negro, cinco fueron sociedades de partidos.

Diez días después, el 17 de agosto, el cronograma judicial prevé el cierre de presentación de los candidatos.

El auge de los partidos libertarios

Habilitada, La Libertad Avanza indicará el gráfico electoral libertario en Río Negro. Eduardo “Lule” Menem es el armador de Karina Milei. Sus confines dependerán de definiciones pendientes, como si existe algún entendimiento nacional con el PRO, y los resultados de encuestas futuras.

La diputada Lorena Villaverde conduce el partido y no cederá fácil en su objetivo de encabezar la boleta al Senado, que Tortoriello le exige a Menem para ir en la boleta de LLA mientras enrostra que es el aspirante actual con más intención de voto y alerta de su plan B para participar con su partido Creo, que logrará habilitar si -por lo menos- no hay sorpresas.

Esa estrujada de Tortoriello genera resistencia en la dirigencia de LLA provincial, que ya se incomoda con ese potencial aliado. Incluso algunos mejoran sus evaluaciones de compartir boleta con el PRO y a Juan Martín.

Tortoriello negocia con Casa Rosada, pero no da opción y pide encabezar la boleta. Foto: Marcelo Ochoa.

Menem averiguó también el perfil de una barilochense. Esta exploración se origina en Milei y el fundador de Rapanui, Diego Fenoglio, cuyo fuerte respaldo al presidente se viralizó recientemente. El sondeo de Casa Rosada derivó en la versión de la postulación de Laura Fenoglio. Pero, según otra versión, el nombre repetido por Menem aludía a Leticia Fenoglio, hija de Diego y sobrina de Laura. Ella estuvo en los bosquejos de candidaturas anteriores del PRO, pero ya entonces esos planes fueron desechados por la empresaria.

El apoderado de LLA, Damián Torres se menciona para Diputados y, entre aspirantes, el jefe de Vialidad, Enzo Fullone se anota en esa nómina.

El PRO y el legislador Juan Martín también trabajan su alianza con LLA. Foto Archivo

Ariel Rivero, con Primero Río Negro, piensa en su postulación al Senado mientras Suárez Colman, con Republicanos, también inscribe sus estrategias.

Todos valoran que deben constituir un bloque fuerte, sin saber todavía cómo hacerlo, porque perseveran los recelos y las disputas. Indudablemente, dos o tres expresiones electorales rivalizarán por la representación mileista en Río Negro.

JSRN y sus muchas incógnitas

Weretilneck pretende apartar a Río Negro de la polarización nacional entre LLA y el frente peronista nacional. Si no lo logra, JSRN saldrá nuevamente dañado de la elección, con un alto costo, ya que pone en juego a sus dos parlamentarios en el Congreso (Mónica Silva en el Senado y Agustín Domingo en Diputados).

El gobernador no precisó cómo intentará retener esas bancas. Sí insinúa intercambios y se observa que no confronta con el gobierno de Milei, salvo por cuestiones de gestión, y aprovecha para mostrarse en la defensa regional. Despojarse del plano nacional, lo lleva a evaluar que tal vez no conviene a JSRN conformar una oferta con sus aliados de la UCR y del ARI. Actúa y monitorea, además, la dispersión de los extremos, que bien colaboraría con el sostenimiento electoral de JSRN.

Weretilneck y Pesatti, de la vieja charla por la senadoría al análisis de «las circunstancias» actuales. Foto Archivo

El vicegobernador Pedro Pesatti se sale de la matriz borrosa porque es un militante en contra de los pensamientos y acciones mileistas.

El viedmense es (¿era?) el elegido para liderar la boleta de SJRN, según una charla con Weretilneck, previa a la elección del 2023.

La Cámara Alta entusiasma a Pesatti. “Seré, pero se evaluarán las circunstancias del momento”, ya lo decía el año pasado. “El gobierno no puede perder”, completaba y traducía la derrota en la fuga de la única banca verde en el Senado.

Las “circunstancias” actuales no benefician a JSRN. Esta evaluación transmitiría el consultor Derek Hampton a Weretilenck, con sus consejos.

Los partidos habilitados por la Justicia llegan a 19 y posiblemente se sumen dos. Los nuevos adhieren a Milei. Once fuerzas integran el cuadro de los críticos.

La radiografía del apoyo que retiene el gobernador contiene un indicativo: seis de cada diez personas respaldan también a la gestión de Milei.

En un vericueto extraño, JSRN debería buscar polarizar con los libertarios si quiere desplazar de la distribución de cargos a las opciones bien anti-Milei.

Con el trazado Pesatti desvanecido, el oficialismo pasará a fase de reemplazos. Mónica Silva figura por su respeto parlamentario al mandato gubernamental, aún su manifiesta resistencia a los libertarios. Probablemente, este lineamiento oficial sea una contrariedad en Pesatti para intentar sentarse en el Senado porque deberá convivir con el dilema de la obligada lealtad y su posición ideológica.

Facundo López es un nombre mencionado, pero eso significaría que el gobernador renegaría de su histórica práctica: nunca sacar actores que cumplen en confianza y en roles asignados.

Igualmente, antes que los integrantes de la lista, JSRN deberá crear su razón para el proceso que se viene.

El desafío del polo opositor

El polo antimileista agrupa -inicialmente- a once partidos reconocidos, más allá de agrupaciones adherentes.

Tres núcleos iniciales, desde el frente liderado por el PJ hasta las ofertas de Izquierda, pasando por alternativas disidentes.

Doñate recibió a Nemirvosci para hablar del frente y definir las candidaturas. Foto Gentileza

Martín Doñate está sindicado como el primer candidato justicialista para la reelección, con el visado de Cristina Fernández. El tránsito para su proclamación no será simple. El senador superó un riesgo ya que los Soria comparten el diseño de resolución: armar primero el Frente posible y después ir por las postulaciones. El argumento consistirá en que el Consejo nacional hará lo mismo.

Este esquema licuará la discusión peronista. Los críticos pretenden inicialmente una interna del PJ. Doñate ya lo transmite y se lo adelantó a Osvaldo Nemirovsci. El barilochense integra una fracción detractora aunque existen otras, más radicalizadas, como la del viedmense Pablo Barreno.

María Emilia y Martín Soria comparten con Doñate que inicialmense se debe fijar el Frente y, después, definir candidaturas. Foto Archivo.

María Emilia y Martín Soria no obstruirán el proceso de Doñate aunque resta aún dimensionar qué participación activa e integración adoptarán finalmente.

En el marco formal, el PJ provincial prevé reagrupar a Kolina, Parte, Frente Grande y, seguramente, el Frente Renovador, recién reconocido en Río Negro.

En cambio, el Socialismo descartaría sumarte. Sus miembros repiten que siempre fueron ignorados por el PJ. Niegan, por eso, ese camino, como también, ir solo. Todo indica que el PS participaría con Unidad Popular y Patria Grande, posibilitando -realmente- que estas expresiones concurran, pues ninguna de ellas tiene reconocimiento judicial. Sellaron acuerdos Rodolfo Aguiar (UP) y Juan Grabois (PG), quien deberá resistirse a las quejas kirchneristas por esa deserción. Adriana Serquis (PG) será la primera de la boleta al Senado y Rafael Zamaro (UP) iría en Diputados. Quedó relegada la otra pata del grupo inicial, el Movimiento Evita-Comunidad Organizada, y eso ocurrió porque Silvia Horne quedó en minoría en su propósito que el armado actúe en el frente del PJ.

Aguiar y Grasbois ya acordaron una expresión anti Milei, conjuntamente con el Socialismo. Foto Gentileza.

Cinco partidos de Izquierda están inscriptos y todos pueden anotar listas. Pero, últimamente, se repite el Frente que congrega al Partido Obrero (PO), Movimiento Socialista de los Trabajadores (MTS), Izquierda Opción Socialista e Izquierda de los Trabajadores (PTS). El quinto es el Movimiento al Socialismo (MAS), que renovará el diálogo aunque, en las anteriores elecciones, no hubo acuerdo y se pr esentó sus candidatos. Así, el vértice opositor a Milei tendrá tres o cuatro boletas.