Mariano Gaido cuestionó el bajo financiamiento del gobierno de Javier Milei para la Universidad Nacional del Comahue

El intendente Mariano Gaido criticó al gobierno nacional durante una recorrida de las obras en los lotes con servicios (foto Matías Subat)

«Hay que apoyar a la Universidad Nacional del Comahue, vergüenza les tiene que dar que las universidades no tengan presupuesto nacional», dijo el intendente Mariano Gaido este lunes durante una recorrida de obra en el loteo con servicios del Z1. Anunció que las aulas que la municipalidad financia para la sede central de la UNCo, habrán concluido para el inicio del próximo ciclo lectivo.

Criticó al gobierno nacional en el momento en que fue consultado sobre el presupuesto municipal 2026, que anualmente se entrega en octubre. Recordó que tendrá un componente de más de un 40% destinado a obras y destacó el componente superavitario debido al manejo de los fondos de la ciudad capital.

Las declaraciones fueron en horas previas a la movilización convocada por las universidades nacionales para exigir financiamiento universitario y en contra del veto del presidente Javier Milei. En Neuquén, la convocatoria a la marcha se hizo en el playón principal de la sede central de la UNCo.

Gaido participó de la primera gran marcha universitaria y asistirá a la movilización que está prevista para el 17 de septiembre, según confirmó a RIO NEGRO.

«Por el superávit, hemos comprometido y vamos a desarrollar» las aulas para la universidad que estarán listas para marzo o abril del año que viene, dijo Gaido. Recordó que antes la ciudad ya había hecho aportes para restaurar el edificio del comedor, del polideportivo o el pago de servicios, como las boletas de luz.

Cuando anunció el aporte, Gaido cifró en 350 millones de pesos de fondos propios para aulas que necesita la UNCo. Desde el rectorado se detalló que serán tres espacios administrados por el rectorado para cubrir las necesidades de estudiantes de la carrera de Trabajo Social (módulo Neuquén) y de Ciencias del Ambiente y la Salud (Facias), que tiene un edificio en obra que la actual gestión nacional abandonó.

«Comprometimos aulas para la UNCo y las vamos a realizar, las vamos a dejar en funcionamiento para cuando se inicien las clases universitarias», insistió Gaido, en tanto inició la frase de las críticas al gobierno de Javier Milei con la universidad y siguió otros aspectos sensibles a la comunidad, como el de los jubilados o los hospitales públicos.

«Vergüenza les tiene que dar que las universidades nacionales no tengan presupuesto nacional, vergüenza les tiene que dar cuando no se acompaña a las personas con discapacidad, o al Garrahan. Estamos orgullosos con lo que pasa en Neuquén, aquí estamos en un desarrollo urbanístico», comparó el jefe comunal hoy en una recorrida por los lotes con servicios, cuando hizo las declaraciones cuestionando la política nacional.

Sostuvo que en la ciudad capital se acompañaba a la UNCo con aportes específicos a la educación pública, con el boleto gratuito para todos los niveles. «Acompañamos a las personas con discapacidad y a los jubilados con una caja (municipal) consolidada» insistió Gaido.

Comparó que en el presupuesto municipal 2026 destinará de un 40 a un 45% a obras mientras que en CABA «se destina un 19%, Córdoba y Santa Fé un 20 ó 22%; por eso es orgullo Neuquén», finalizó.