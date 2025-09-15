El intendente Mariano Gaido entrega este martes los 418 lotes con servicio en el sector de Z1

Los 418 lotes con servicio están ubicados literalmente al fondo de la avenida Necochea, que nace en la zona del aeropuerto (foto Matías Subat)

El intendente Mariano Gaido anunció hoy la entrega este martes de 418 lotes con servicio en Neuquén, en las inmediaciones del sector denominado Z1, cerca de la autovía norte. La entrada principal del barrio es la avenida Necochea, que nace en la zona del aeropuerto.

El ingreso de las familias a sus flamantes propiedades fue prevista a las 15, en un acto en el que está prevista la presencia del gobernador Rolando Figueroa, dijo ayer el intendente capitalino.

Destacó que en octubre se entregarán otros 90 lotes con servicio en la zona del aeropuerto.

Consultado sobre las características de ese loteo, el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, aseguró que son lotes de 200 metros cuadrados, que se lograron luego de un acuerdo económico con un desarrollador privado que tenía terrenos en el lugar.

Consultado sobre las características del nuevo loteo, indicó que será «a valores convenientes según los acuerdos que venimos haciendo» con las instituciones intermedias mediante las que se accede a este tipo de desarrollos de terrenos para instalar viviendas familiares.

En esa zona, denominada del barrio ferroviario por la cercanía del área de operaciones de máquinas del ferrocarril, se planificaron entregar 90 lotes.

El sexto loteo con servicios

Gaido puntualizó que es el sexto desarrollo de lotes con servicios que entrega mediante el IMUH, en su gestión. Son terrenos que se otorgan con agua, luz, cloacas, pluviales y cordones cuneta. El 92% de los beneficiarios de este sistema, tienen sus cuotas al día, informó Zapata.

Destacó que en Z1 son 418 terrenos de familias que cumplimentaron todas los requisitos de vivienda única y de acceso a las cuotas pautados con las 40 organizaciones con las que convino el IMUH.

Los lotes cuentan con agua, luz, cloacas, pluviales y cordondes cuneta (foto Matías Subat)

«En abril entregamos el primer barrio de lotes con servicio, en octubre será el segundo (por el del barrio Ferroviario) y está previsto otro», dijo Gaido en referencia al sector desarrollado en las inmediaciones del basurero petrolero de Comarsa.

Sin embargo, ese sector, de otros 403 lotes, no tiene fecha de entrega. «Estamos desarrollando los servicios internos donde van ubicados cada lote y esperando la reubicación de (la montaña de lotes empetrolados de) Comarsa, para finalizarlo», agregó Zapata.

El intendente capitalino insistió que «son obras con fondos propios, es un programa único en el país», dijo. Indicó que no hay otra provincia y otra ciudad que esté llevando a cabo este tipo de obra pública. «Se la ve como una isla dentro del país, con financiamiento y fondos propios, cumpliendo los plazos. Esto lo hacemos a partir de tener las cuentas ordenadas», insistió.

Los beneficiarios podrán materializar el ingreso al lote este martes por la tarde (foto Matías Subat)

El intendente aclaró que las 418 familias que son adjudicatarias tienen su documentación en regla y mañana se realizará «la entrega material» de la obra terminada para que cada familia tenga la disponibilidad de su lote.