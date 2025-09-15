Diputados de Neuquén y Río Negro bajo presión universitaria: «Que pongan lo que tienen que poner»

Gremios, organizaciones e integrantes de la comunidad académica convocaron a una marcha universitaria federal para el próximo miércoles 17, el mismo día en que la Cámara de Diputados tratará el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento para el sector. La actividad será replicada en diferentes localidades de Neuquén y Río Negro, que este lunes lanzaron un fuerte mensaje destinado a los legisladores nacionales de la región: «Que pongan lo que tienen que poner«.

En esos términos definió su postura la secretaria general de la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (Adunc), Silvia Brouchoud, quien en una conferencia de prensa realizada hoy por la mañana pidió el acompañamiento de los diputados neuquinos y rionegrinos para rechazar el veto presidencial.

«Tienen que representar lo que piensa el pueblo y creo que ya se lo hemos dicho muchas veces», lanzó la dirigente en diálogo con la prensa en el hall central de la casa de altos estudios.

Rumbo a la sesión del miércoles, les pidió a los diputados que dejen de lado «las especulaciones, los acuerdos y los intercambios de votos«, para que «pongan lo que tienen que poner» y «le digan sí a la defensa de la universidad pública«.

Foto: Cecilia Maletti.

La representante gremial, a su vez, cuestionó en duros términos al Gobierno nacional, al que tildó de «cruel», y aseguró que el veto imposibilitó un incremento presupuestario para las universidades, afectando los salarios del personal y las becas para los estudiantes.

Universitarios movilizados en Neuquén y Río Negro: «Un punto de inflexión»

La conferencia comenzó a las 10 y además de Adunc, reunió a otras organizaciones como Cediunco, FUC, Apunc, Conadu Histórica y Sirprosapune, que acompañó la actividad en apoyo a la universidad y la salud pública.

Víctor Curapil, en representación de Cediunco, afirmó que el actual es un momento «crítico» para el sector académico, con pérdidas de poder adquisitivo que llegan al 30% en el peor de los casos.

A nivel regional, planteó que los salarios docentes son los más bajos de todo el sistema educativo, lo que llevó a un acentuado éxodo de personal desde las universidades al nivel medio o a institutos de formación del nivel terciario, por ejemplo.

«Hasta el último registro que tenemos, la universidad ya perdió a más de 100 docentes«, dijo. Esta situación, remarcó, ha afectado el funcionamiento de numerosas cátedras, con equipos que pasaron de cinco o seis integrantes a solo dos o incluso uno.

Además, afirmó que «el mismo día del veto» producido la semana pasada, el Gobierno realizó un recorte en las partidas de gastos corrientes para universidades por alrededor de 120.000 millones de pesos. «El ajuste es permanente», insistió.

Marcha universitaria federal en Neuquén y Río Negro este miércoles: dónde y a qué hora

De acuerdo a Bouchard, las ciudades con actividades confirmadas hasta el momento son Neuquén, Bariloche y Viedma, mientras que todavía restan asambleas interclaustros en Roca, San Martín de los Andes y San Antonio Oeste para definir el plan de acción.

En la capital neuquina, la concentración iniciará a las 17 en el playón de la universidad y será seguida por una marcha prevista para las 18 en dirección al monumento a San Martín.

El hospital Zonal de Bariloche, por su parte, será el punto de encuentro en la ciudad cordillerana, también desde las 17.

A la misma hora, se organizará en Viedma una actividad conjunta en la plaza San Martín, donde además se proyectará en vivo la sesión en Diputados.