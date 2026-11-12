«Podrían tomar nota»: el cruce de Provincia de Buenos Aires a Nación tras el paso del papa León XIV

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, disparó duras críticas contra el Gobierno nacional al señalar que los recientes mensajes del papa León XIV representan «exactamente lo contrario» a las políticas aplicadas por la gestión de Javier Milei.

El medio Infobae detalló que durante una entrevista concedida en las últimas horas, el funcionario provincial instó a la administración central a «tomar nota» de la doctrina social de la Iglesia, especialmente en lo que respecta a la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Las declaraciones de Bianco se enmarcan en el balance político que dejó la visita oficial del Pontífice a la Argentina, la cual incluyó masivas actividades pastorales como una misa multitudinaria en la basílica de Luján y un recorrido por el Pequeño Cottolengo Don Orione. Mientras la oposición buscó capitalizar la masividad de los encuentros, el funcionario bonaerense subrayó que la presencia del líder religioso dejó al descubierto las principales deudas sociales del actual modelo económico.

El ministro coordinador vinculó de manera directa los ejes de la prédica papal con los reclamos sostenidos que atraviesan la coyuntura nacional. Entre ellos, enumeró las reiteradas movilizaciones de los jubilados en demanda de haberes dignos, la situación crítica de las personas con discapacidad frente a los recortes de prestaciones y la caída generalizada del poder adquisitivo en el mercado interno.

La acusación de Carlos Bianco por la falta de canales institucionales

Al profundizar sobre el escenario socioeconómico, Bianco advirtió que desde la asunción del actual Gobierno nacional se destruyeron más de 600.000 puestos de trabajo formales en todo el país. Según el análisis de la cartera bonaerense, una porción significativa de esos trabajadores cayó en el desempleo absoluto, mientras que otra franja debió migrar hacia la informalidad absoluta o a esquemas de contratación en plataformas digitales desprovistas de derechos laborales básicos.

El medio Infobae mencionó que para el funcionario, la falta de sintonía entre las necesidades de la ciudadanía y las medidas de la Casa Rosada profundiza la tensión social. Frente a este panorama, contrastó la postura de apertura que mantiene la administración de Axel Kicillof con los 135 intendentes bonaerenses, independientemente del signo político de cada distrito, destacando una vocación de entendimiento que considera ausente a nivel federal.

El jefe de Gabinete de la Provincia denunció además un bloqueo sistemático en la comunicación con el Ejecutivo nacional. En sus declaraciones, aseguró que ha remitido notas, cartas y peticiones formales al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, sin obtener ningún tipo de respuesta institucional, y deslizó con ironía que espera que el paso del Pontífice sirva para «aflojar esos corazones».

La relación tirante entre ambas jurisdicciones se da en paralelo a las negociaciones y rispideces que sobrevuelan el escenario legislativo y partidario, donde los distintos espacios políticos miden sus fuerzas de cara al reordenamiento institucional del próximo año.

Rumbo al escenario electoral y el debate por las PASO

De cara al panorama político proyectado hacia las elecciones del 2027, el dirigente bonaerense fijó postura sobre las reglas de juego electoral y ratificó la defensa de su espacio por la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para el sector que responde a Kicillof, este mecanismo sigue siendo la herramienta más democrática y transparente para resolver las candidaturas dentro del peronismo y evitar definiciones sectarias «a dedo».

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, insistió en las PASO. Foto; NA.

Bianco propuso la construcción de un frente amplio del «campo popular» que aglutine a las diferentes expresiones opositoras, bajo un esquema de competencia interna que permita ordenar las postulaciones de cara a los próximos comicios. Asimismo, anticipó un escenario de marcada polarización nacional entre una alternativa identificada con la derecha y otra referenciada en los movimientos populares.

En relación con el rol del gobernador bonaerense dentro de ese esquema, el ministro reafirmó que Kicillof se perfila como una figura central en la discusión política, aunque evitó apresurar nombres definitivos para las fórmulas presidenciales. Sostuvo que el objetivo prioritario en esta etapa pasa por consolidar la articulación territorial y programática entre los distintos gobernadores y dirigentes provinciales.

El funcionario insistió en que el peronismo debe exhibir cohesión y capacidad de respuesta frente al desgaste que, según su lectura, comienza a mostrar el modelo libertario en el tramo final de su gestión. Con las tensiones latentes en el Congreso en torno a la reforma electoral y la figura de aliados clave, el oficialismo bonaerense busca capitalizar el peso político de los reclamos sociales y la agenda territorial.