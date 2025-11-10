Martín Llaryora calificó de «positiva» la reunión con Santilli, aunque advirtió que el Presupuesto debe cambiar

Martín Llaryora y Javier Milei en el Centro Cívico de Córdoba, durante la visita del presidente a la provincia. Foto Gentileza.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, calificó como «positiva, cordial y productiva» la reunión que mantuvo este lunes en Casa Rosada con el designado ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sin embargo, advirtió que el Presupuesto 2026 que impulsa la gestión de Javier Milei «tiene que tener determinadas modificaciones para ser aprobado».

«Tiene que tener determinadas modificaciones para ser aprobado», insistió Llaryora al retirarse del encuentro, aunque evitó precisar qué cambios reclama.

El mandatario cordobés señaló que el Presupuesto nacional debe tener una visión de crecimiento, y aseguró que desde Córdoba se elaborará un plan propio «en línea con uno nacional que incentive la producción, genere empleo y reduzca la presión fiscal».

Durante el encuentro, que se extendió por una hora y media, los funcionarios analizaron el rumbo económico y político del país y los caminos para sostener el crecimiento.

En diálogo con la prensa, Llaryora fue consultado sobre la reforma laboral que impulsa la Casa Rosada y remarcó que todavía «no hay ningún proyecto presentado«. No obstante, advirtió que el debate debe considerar la situación de las pymes y comercios pequeños:

«Hay que preocuparse por la cantidad de personas que están en la informalidad. Un juicio a un pequeño empresario le hace cerrar la persiana. En una reforma no puede haber modificaciones hacia atrás, hay derechos adquiridos y hay que tener en cuenta las diferencias entre medianos y grandes».

El mandatario cordobés destacó la apertura al diálogo del Gobierno y celebró el fin de las confrontaciones

El gobernador también aclaró que no se abordó el reclamo de Córdoba por la deuda de la caja de jubilaciones, un tema que «está en la Justicia».

Llaryora valoró, además, el tono de la reunión y destacó el cambio de actitud del Gobierno nacional: «Veo con buenos ojos que se abra una nueva etapa que nos permita dialogar y lograr consensos para mejorar la vida de los argentinos y dejar atrás anteriores etapas de agravios e insultos».

La cita con Llaryora se dio luego de un encuentro de Santilli y Adorni con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, dentro de la ronda de reuniones bilaterales que el nuevo ministro del Interior activó con los mandatarios provinciales para buscar acuerdos en torno al Presupuesto y preparar el terreno para las reformas laboral, impositiva y del Código Penal que el Ejecutivo pretende impulsar.

Con información de Noticias Argentinas