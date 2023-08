Martini y la inseguridad en Río Negro: “Weretilneck critica como un recién llegado a la política”

La exintendenta de Bariloche pidió "sincerarse" porque "no se puede engañar y jugar con las necesidades de la gente todo el tiempo".

La presidenta del bloque del Frente de Todos en la Legislatura, María Eugenia Martini, afirmó que “es una vergüenza” que el senador Alberto Weretilneck “ahora nos venga a dar clases en materia de seguridad”.

“¿Recuerdan ustedes cuando el actual gobernador electo se tuvo que ir a escondidas de Bariloche porque habían encontrado el cuerpo de Lucas Muñoz en un descampado?”, preguntó la dirigente peronista.

Martini consideró que es “preocupante” lo que calificó como una “interna de palacio a cielo abierto”, en la que “el senador hace campaña criticando a un Gobierno que pertenece a su mismo partido político, y lo hace como si él no hubiera tenido nada que ver y fuera un recién llegado a la política provincial”.

En ese sentido, preguntó al presidente de Juntos Somos Río Negro “por qué no le explica a la familia de Muñoz qué fue lo que pasó con su hijo”, en referencia directa al oficial de la policía de Río Negro asesinado en 2016 en Bariloche.

“Nosotros no somos el árbitro en esa interna ni nos interesa serlo”, expresó, “pero nos preocupa la institucionalidad, y es reírse de todos nosotros venir ahora con críticas así, cuando hace más de una década que son gobierno en la provincia y los rionegrinos y rionegrinas seguimos sufriendo los mismos problemas que Juntos Somos Río Negro jamás tuvo la capacidad de resolver”, afirmó la exintendenta.

Para la presidenta del bloque del FdT, “Weretilneck nos arrastra a todos a su interna partidaria. Una interna grotesca y mezquina que termina salpicando a toda la provincia”.

Por eso sostuvo que sería mejor que el oficialismo se dedique a trabajar por Río Negro “en lugar de pasársela en una interna partidaria que no le importa a nadie y que sólo sirve a sus propios intereses”.

“Daría risa si no fuera tan indignante escucharlo hablar de ciertos temas como si él no tuviera nada que ver, como si no hubiera sido gobernador durante dos mandatos consecutivos en Río Negro”, concluyó Martini.

“La política debe sincerarse. Es un acto de responsabilidad. No se puede engañar y jugar con las necesidades de la gente todo el tiempo. Es grave”, sentenció.