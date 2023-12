Medidas de Nación en Río Negro: no se construirán las 1230 viviendas anunciadas y 26 escuelas programadas

Predio en Viedma para 100 viviendas que no se construirán y que el municipio ya había adjudicado a vecinos.

La suspensión de Nación de aquellas obras proyectadas pero no comenzadas malogra proyectos en Río Negro en dos direcciones: no se ejecutarán las 1230 viviendas anunciadas y no se construirán más de una veintena de edificios escolares programados.

El anuncio del ministro de Economía de Nación, Luis Caputo dejo en claro que esas iniciativas se malogran mientras faltan precisiones qué ocurrirán con aquellas iniciadas, varias paralizadas aunque se mantiene la expectativa que se retomen, previa renegociación de costos con las empresas.

En Río Negro, ese listado comprende ejecuciones de ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento) en Roca, Viedma y Catriel; construcciones escolares, la modernización de la Avenida Bustillo de Bariloche, como también, las obras viales de las rutas 22, 23 y 151.

La parálisis nacional no alcanzará a los planes con financiamiento internacional, como se prevé para la repavimentación de las rutas N° 6 y N° 8, enmarcado en un programa del BID. Actualmente, se tramita una nueva licitación, con apertura de ofertas para el próximo 17 de enero. Es cierto también que el contexto repetiría el escenario de un presupuesto que resulta bajo frente a las ofertas. La última propuesta oficial está fijada en 15.000 millones de pesos, a partir de un costo de 38 millones de dólares, pero con una cotización de la moneda estadounidense que se duplicó con la reciente devaluación.

No hay dudas de la decisión nacional de suspender “licitaciones de obras nuevas” y “la cancelación de aquellas licitadas y no comenzadas”.

Para el 2023, Nación aprobó el financiamiento de 31 obras nuevas para Educación, de las cuales, solo cinco están en ejecución. Son dos jardines, un Salón de Usos Múltiples y dos ampliaciones grandes.

Las 26 restantes están en proceso de licitación o de adjudicación, y constituyen los planes anulados por Nación. Comprenden 13 Jardines, 3 Primarias, 4 Técnicas, 5 SUM y 6 Ampliaciones, distribuidos en Campo Grande, Belisle, Cordero, Roca, Regina, Beltrán, Huergo y Viedma, entre otros municipios.

Por su parte, la medida nacional frustra totalmente la ejecución de las 1230 unidades convenidas entre el gobierno provincial y el ministerio de Desarrollo Habitacional, en enero del 2021. Aún sus anuncios, estos barrios no se iniciaron por diferencias en costos, incluyendo licitaciones que se declararon desiertas por valores de empresas por encima de los presupuestos.

Entre las correcciones, en julio pasado, la Provincia aceptó cofinanciar esas unidades para acercar a las partes.

Esas construcciones estaban repartidas en una docena de municipios: Cipolletti (349), Viedma (195), Roca (189), Regina (185), Cinco Saltos (57) San Antonio (44), Choele Choel (40), Dina Huapi (45), Río Colorado (36), Darwin (30), Beltrán (30) y Sierra Grande (30).

En concreto, estas licitaciones no avanzarán, generando una gran decepción cuando en algunas intendencias incluso habían avanzado en el otorgamiento de las unidades. Por caso, el gobierno de Viedma sorteó en noviembre del 2021 y asignó 100 viviendas en un predio que se denominó Carlos Larreguy.