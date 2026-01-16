Menos impuestos: el Gobierno quitó aranceles de importación para el papel de impresión editorial

El Gobierno de Javier Milei estableció la quita de aranceles y reducción al 0% de derecho de impresión a elementos editoriales. La medida fue establecida a través de la Resolución 11/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.

El motivo surge con la iniciativa de reducir los valores de costos de producción y poder actualizar las tareas administrativas para mejorar la elaboración y distribución de ejemplares. La decisión está orientada a la impresión de diarios, revistas, libros y ejemplares de papel de difusión general.

El documento deroga una serie de resoluciones previas establecidas en el año 1992 para agilizar el sistema de registro. Este mismo contaba con normativas y procedimientos que regulaban el seguimiento y control de importaciones.

En el armado de la normativa, se especifica que está dirigida a las empresas editoras, diarios e importadores que elaboren por cuenta de usuarios directos, con el cual realicen este insumo para fines editoriales.

Eliminación de aranceles de importación: cómo se puede acceder a este cambio

Las distribuidoras y elaboradores de ejemplares editoriales que quieran acceder a la extensión arancelaria deberán presentar una solicitud de registro único. En el mismo solicitarán al Sistema de Trámites de Distancia (TAD) bajo declaración jurada.

Tras recibir la solicitud y aprobar la inscripción, la Dirección General de Importaciones emitirá una constancia que validará a los usuarios y productores ante la Dirección General de Aduanas.

Para la realización del trámite, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) consta de 30 días hábiles para presentar las normas complementarias de resolución.

A su vez las empresas y miembros que poseían registro con el sistema anterior, cuentan con 90 días seguidos para realizar y presentar el registro.