Reforma laboral: el peronismo elevará reclamos en el Congreso para rechazar propuesta que impulsa el Gobierno

El Gobierno de Javier Milei se reunirá este viernes en una mesa política para definir detalles sobre la Reforma Laboral. El encuentro apunta a lograr una definición de estrategia parlamentaria, además también habrá encuentros técnicos para recibir los planteos de la CGT y las cámaras empresarias.

Mientras el oficialismo intenta impulsar la Reforma, el peronismo se mantiene firme para rechazar la propuesta.

En la Cámara de Diputados, integrantes peronistas presentarán reclamos ante especificaciones de la modificación, entre ellos el titular de La Bancaria Sergio Palazzo, el miembro dirigencial de Camioneros, Hugo Antonio Moyano, y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky.

La ex ministra de Trabajo Kelly Olmos mencionó los puntos clave a tratar en la Cámara para impedir que la Reforma Laborar se aplique, justificando que varios escaños a cambiar «No es modernización: es una forma de esclavitud moderna”, mencionado en un comunicado de Unión por la Patria.

Distintos frentes de la reforma son puestos en el ojo de la investigación para el peronismo. Miembros políticos en desacuerdo tachan a la propuesta del Gobierno como repudiable ante los derechos del trabajador, y que beneficiarían a las grandes empresas y apuntan a Secretaría de Trabajo, que en varias oportunidades decidió no homologar acuerdos entre gremios y empresas.

Reforma Laboral: los reclamos del peronismo que modificarían el plan

El peronismo critica que la reforma laboral podría debilitar los derechos laborales básicos y limitar la negociación colectiva, lo que se entiende como una amenaza a las protecciones históricas de los trabajadores frente a empleadores. Este reclamo surge de la oposición a propuestas que flexibilicen reglas laborales sin garantías suficientes para los sindicatos y trabajadores.

Una de las principales objeciones es que la reforma tiende a reducir los pisos salariales y permitir negociaciones más “flexibles” a nivel empresa, lo cual para el peronismo significaría un retroceso respecto a normas colectivas y uniformes que protegen a los trabajadores. Sectores críticos sostienen que esto atomizaría las condiciones laborales y reduciría la capacidad de los sindicatos para defender convenios amplios.

Los sindicalistas y sectores peronistas denuncian que la reforma incluye cambios en el cálculo de indemnizaciones por despido y en aportes, que para ellos significan una pérdida de derechos adquiridos, reduciendo las compensaciones que reciben los trabajadores al finalizar una relación laboral.

Otra crítica es que el proyecto propone eliminar la ultra actividad de los convenios colectivos, lo que significa que, una vez vencidos, no se mantienen automáticamente hasta que se negocie uno nuevo. Para el peronismo y los gremios esta eliminación implicaría un desgaste de la estabilidad laboral y de la fuerza de los sindicatos para sostener acuerdos vigentes.

Cuando se presentará el reclamo oficial de gremialistas y peronistas

Hasta el momento se desconoce el texto definitivo en reclamo a la modificación laboral. Se espera que en un estimado de dos semanas se llegue a un parte oficial ante de febrero, cuando el Gobierno comience el tratamiento formal del proyecto.

Desde el movimiento obrero se ha alzado la voz ante la reforma, lo que puede generar mayor precarización del empleo, con aumentos de flexibilidad que llevan a formas de contratación más inestables y a una menor protección social. Este reclamo se ha difundido tanto en discursos sindicales como en movilizaciones públicas contra la iniciativa.

Con información de Infobae