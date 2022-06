Mensaje a Rolo: en la lista Azul «no hay proyectos personales», dijo Koopmann

La lista Azul del Movimiento Popular Neuquino (MPN) realizó un encuentro provincial en Zapala, donde se dejaron sentados los principales lineamientos sobre los que se construirá la propuesta de gobierno, de cara a las internas para cargos partidarios y electivos y las generales de 2023.

El cónclave partidario fue encabezado por el gobernador Omar Gutiérrez (actual presidente del MPN y candidato a la reelección en ese cargo); el actual vicegobernador y candidato a gobernador por el sector, Marcos Koopmann; el ex gobernador Jorge Sapag; el intendente anfitrión, Carlos Koopmann; el jefe comunal capitalino, Mariano Gaido y más de 2 mil referentes de las 57 localidades de la provincia, que colmaron las instalaciones del gimnasio del Club Unión.

Tanto Gutiérrez, como Koopmann, Sapag y Gaido, hablaron de los ejes rectores del plan estarán marcados por una reivindicación de las banderas históricas del partido provincial, como la defensa del federalismo, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Además enfatizaron que el proyecto de la lista Azul “es el resultado de un trabajo en equipo, no es un proyecto individual ni personal”.

El punto en común de los discursos fue una fuerte crítica al centralismo de los gobiernos nacionales. Koopmann advirtió que la prioridad «sigue siendo la defensa de Neuquén y los partidos nacionales, como siempre ha ocurrido a lo largo de nuestra historia, se quieren quedar con los recursos de todos los neuquinos y neuquinas, como lo hicieron en su momento cuando nos sacaron la Tarifa Comahue de energía eléctrica para favorecer a Buenos Aires».

Abundó: « Vienen a la provincia a hacer turismo político y a decirnos cómo tenemos que gobernar. Si tienen la receta mágica por qué no se ocupan de resolver el problema de la inflación».

«Ellos están preocupados por quién tiene la lapicera, pero no la usan para solucionar las graves dificultades que tienen los argentinos. En la lista Azul del MPN somos un equipo, no hay proyectos personales, y trabajamos todos los días para dar respuesta a los problemas de la gente y no a los problemas de la política», sostuvo el aspirante a gobernador.

Koopmann convocó a los dirigentes y a los militantes del sector «a no abandonar nunca la cercanía, la capacidad de escuchar y acompañar en todo el territorio para resolver los problemas que afligen a los neuquinos y neuquinas».

En este punto, hizo especial hincapié en la necesidad de avanzar «con el fortalecimiento de la educación, clave para nuestro futuro», generar oportunidades de empleo para los jóvenes y poner en marcha loteos con servicios en todas las localidades de la provincia.

Gutiérrez por su parte, señaló que «el futuro de Neuquén está en juego» y remarcó que «no por estar en el poder, nos tenemos que dormir. Hay que salir a caminar y hay que ir a encontrarse cara a cara con nuestra gente».

A la hora de hablar de la candidatura de Koopmann, el gobernador recordó que «Marcos me secundó con lealtad y nobleza, cuando yo era presidente del BPN él era el vicepresidente. Es un tipo sencillo, que sabe escuchar y que hoy está cosechando lo que ha sembrado».

«El equipo de la Lista Azul siempre me acompañó y me ayudó y ahora vamos a trabajar para acompañar y ayudar a Marcos”, enfatizó.

Habla Jorge Sapag



El ex gobernador y candidato a presidente de la Convención, Jorge Sapag, recordó a los pioneros del partido y sostuvo que «ellos nos marcaron el rumbo y nos pidieron no entregar nunca la independencia de nuestro partido provincial, no vamos a entregar nunca nuestras banderas a ningún carro triunfador».

Apuntando sus críticas a los partidos nacionales, manifestó que «cuando nos preguntan si no seria buena la alternancia en la provincia después de 60 años, yo les respondo que si nos manejamos por lo que fue la alternancia a nivel nacional, la experiencia no le ha dado demasiados buenos resultados al país».

«Ahora vienen a Neuquén y nos quieren dar clases sobre Vaca Muerta y me acuerdo que cuando empezamos nos decían que estábamos locos. ¿Qué sería hoy del país sin Vaca Muerta?», dijo Sapag, acotando que «hoy Neuquén produce el 65% del gas y el 35% del petróleo de toda la Nación».

«Es bueno que hablen de nosotros y hoy todos están hablando del MPN y de la lista Azul, pero si nos quieren ganar una elección sería bueno que empiecen a hablar de ellos», sentenció Sapag.

El intendente capitalino Mariano Gaido manifestó que «estamos orgullosos de pertenecer a un partido que tiene historia, tiene presente y sobre todo, tiene futuro. Y gracias a nuestro partido, en Neuquén no existe la grieta que divide a la Nación».

Agregó que «Marcos como candidato nos garantiza que vamos a seguir trabajando en equipo, porque acá no sirven los proyectos personales, ninguno logra nada solo».

El intendente anfitrión, Carlos Koopmann, fue el encargado de abrir la jornada, con un discurso donde resaltó la importancia política de Zapala «cuna del MPN» y recordó a «los hombres y mujeres que hace 61 años dijeron basta y levantaron su voz para poner freno a los atropellos del gobierno nacional que había dejado a Neuquén y a la Patagonia abandonados a su suerte, sacándoles todos los recursos para beneficiar a Buenos Aires».

En el encuentro también subieron al escenario a dejar su mensaje, las intendentas de Senillosa, Patricia Fernández; de Las Lajas, María Espinoza; de Manzano Amargo, Malvina Antiñir y los jefes comunales de Plaza Huincul, Gustavo Suárez, y de Villa Traful, Omar Torres.