«Mi objetivo de vida»: la reacción de Horacio Marín de YPF al recibir las llaves de Neuquén capital

En el Polo Tecnológico que se levantó en la zona de la meseta, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, recibió este miércoles las llaves de la ciudad de Neuquén, por su aporte e influencia en el desarrollo de la capital provincial.

Lo hizo de la mano del intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa, quienes lo acompañaron en una recorrida por la segunda nave del complejo, que se inauguró semanas atrás y fue comprometida para albergar al Instituto Vaca Muerta, la gran apuesta para la capacitación en la industria no convencional.

«YPF es un objetivo de vida y tanto Neuquén capital como la provincia son socios estratégicos de ese objetivo de vida«, dijo el ejecutivo.

El Instituto Vaca Muerta, con una fecha objetivo: el anuncio de Horacio Marín

Aseguró, en más de una ocasión, que el anunciado Instituto Vaca Muerta «se va a hacer«, ya sea con la petrolera de mayoría estatal en solitario o con el resto de la industria.

«Lo vamos a hacer, si no es con la industria primero, lo haremos con YPF y después se sumarán las demás empresas, porque creo que al competir con Estados Unidos y otros actores de primer nivel tenemos que estar a las alturas de las circunstancias», manifestó.

Y agregó: «El objetivo es que en marzo comiencen las clases en el Polo Tecnológico y lo vamos a lograr. La semilla ya está y tenemos muchas reuniones con las empresas. Estamos convencidos desde YPF que hay que hacerlo porque esto es para la mejora de los trabajadores y de las operaciones”.

Marín planteó que uno de los cuellos de botella que existen en la formación no convencional, además de la infraestructura para evacuar el petróleo y el gas, es la «capacitación». Y llamó a brindarla no solo en términos de «productividad», sino también para mostrar «los riesgos que están tomando» quienes «están todo el día en el pozo».

«No hay ninguna curita que justifique un litro de petróleo ni de nafta», insistió el CEO de la compañía, quien calificó como «un honor» haber recibido las llaves de la ciudad.

«Alguien que trabaja así con la ciudad debe recibir esta llave»

Antes habló Mariano Gaido. En su exposición, el intendente agradeció «el trabajo en conjunto» con el gobernador y «esta oportunidad» de poner en valor «una nueva economía». Además, destacó la proyección del Polo Tecnológico como un centro de capacitación y añadió: «No hubiese sido posible sin la decisión de Horacio de llevar una empresa como lo hace con YPF«.

Los funcionarios recorrieron el Polo Tecnológico. Foto: Matías Subat.

El jefe comunal consideró importante la «asociación de lo público y lo privado», como, dijo, se logró con el complejo que se encuentra en cercanías de la Autovía Norte. «Es una inversión pública destinada a potenciar el sector privado».

También se refirió a las siguientes etapas del complejo destinado al desarrollo de conocimiento. Dijo que próximamente quedará terminada la tercera nave del edificio, con una inversión «de más de 10 millones de dólares». Son recursos «puestos a disposición del sector privado para que se potencie», enfatizó.

«Alguien que trabaja así con la ciudad de Neuquén es un vecino ilustre y debe recibir esta llave», dijo Gaido antes de entregarla al presidente de la compañía nacionalizada

Más tarde y en diálogo con los medios se pronunció el gobernador Rolando Figueroa, quien también hizo foco en el Instituto Vaca Muerta.

«Es muy importante, es la evolución de la relación que hemos tenido con YPF», dijo el mandatario provincial, para luego expresar: «Valoro mucho la suerte de ser gobernador cuando Mariano -Gaido- es intendente de la capital y Horacio -Marin- es presidente de YPF, porque es una nueva forma de vincular lo público y privado. Son dos personas que ven la planificación como una herramienta fundamental para la toma de decisiones».

Junto a los tres funcionarios, también estuvieron representantes de la Fundación YPF, integrantes del gabinete municipal y el ministro de Economía de la provincia, Guillermo Koenig.