En vivo | Horacio Marín en exclusiva con Diario RÍO NEGRO

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, brinda una entrevista en exclusiva para Diario RÍO NEGRO para brindar nuevos detalles de avance en la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y los proyectos para exportar gas natural licuado (GNL). Además, describe cómo avanza el Plan 4×4 que puso como objetivo principal desde su asunción en el cargo con la ambiciosa idea de multiplicar por cuatro el valor de la compañía en cuatro años.

Para lograrlo, Marín ha realizado viajes por Europa y Asia en la búsqueda de acuerdos con países y empresas para incrementar las exportaciones de petróleo y, principalmente, el GNL que saldrá del Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, a partir de 2027 y escalando con otras iniciativas de empresas colegas de YPF.

El directivo estuvo recientemente en Milán, Italia, para participar en Gastech, la feria orientada al gas natural más importante del mundial, siendo la primera vez que Argentina participa como invitado y con un orador, en este caso Marín, entre los principales popes de la industria hidrocarburífera global.