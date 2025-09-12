Inauguraron la nave principal del Polo Científico Tecnológico de Neuquén

El ala de capacitación y especialización en nuevas tecnologías que se desarrollarán en el edificio del Polo Tecnológico de Neuquén estará operativo en abril. Así se lo comunicó el CEO de YPF, Horacio Marín, al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa este viernes, en la previa al corte de cintas que se llevó a cabo en la inauguración oficial de la flamante obra, que formó parte de los festejos del 121 aniversario de la ciudad de Neuquén.

Los detalles de la agenda futura del Instituto Vaca Muerta (IVM) los dieron en rueda de prensa el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido y el gobernador Figueroa. Los jerárquicos de la fundación YPF estuvieron en el recorrido y la inauguración, pero no fueron incluidos en los discursos protocolares ni dieron entrevistas.

Hubo varios anuncios en el acto, entre ellos, el inicio del tercer edificio del Polo Tecnológico, con un presupuesto de 7.000 millones de pesos, que albergará el datacenter de la cooperativa CALF, además de operadoras del grupo Infotech, sectores del Conicet,, áreas de biotecnologíoa y biomedicina.

Gaido explicó que por el convenio que se firmó en Buenos Aires con la Fundación YPF, el 22 de septiembre la municipalidad de Neuquén les dará la posesión del edificio y será en ese momento en el que inicie la readecuación de las instalaciones, con laboratorios y la inversión del centro de capacitación y formación de Vaca Muerta.

El edificio está terminado y el 22 será entregado a la Fundación YPF dijo el intendente Mariano Gaido (foto Cecilia Maletti)

Se trata de un acuerdo a cinco años, avalado con la firma del gobernador, aclaró Gaido. Figueroa agregó que las operadoras que participen en el Instituto Vaca Muerta, posiblemente unas 30 empresas privadas -la entidad está en formación- pondrán unos 15 millones de dólares para poner en condiciones el centro de capacitación, que «en abril, a más tardar mayo», estará funcionando según está previsto.

Desde la comuna se aclaró que la parte edilicia y de infraestructura, unos 3.200 metros cuadrados cubiertos, se entregará lista el lunes 22, con ascensores en funcionamiento y sistema frío /calor incluido. Las inversiones de los privados están vinculados a los laboratorios y detalles de mobiliario vinculados al tipo de capacitación que se desarrollará en el Polo.

El acto contó con la presencia de los gabinetes municipal y provincial y de la fórmula al Congreso de la Nación por parte de Comunidad, en primera fila. También estuvo, entre los invitados, el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, quien luego de los discursos, acompañó la comitiva oficial en la recorrida del edificio finalizado.

Hubo un claro tinte proselitista a favor de Comunidad en la inauguración de la nave principal del Polo Científico Tecnológico (foto Cecilia Maletti)

«Unos eligen el modelo que achican todo y no gastan nada; nosotros elegimos ser eficientes para redistribuir», dijo Figueroa. En claro tono proselitista, volvió a dejar de resalto las peleas «de unos y otros» en Buenos Aires y comparó que en Neuquén, con el modelo de la Nequinidad, la convocatoria al diálogo se hacía con todos los sectores, no solo con los afines. Destacó así la presencia de Rioseco (que integra las filas de Fuerza Patria para el 26 de octubre) de entre los intendentes que participaron del acto protocolar.

En números, Figueroa recordó que destinó 1.000 millones de dólares a la obra pública e infraestructura con los achiques y redistribución del equilibrio económico puesto en marcha. Anunció que habrá una inversión de 47 millones de dólares para mejorar la provisión de agua hasta el 2050.

La jefa de Gabinete, Maria Pasqualini, fue la anfitriona de la inauguración. El intendente Mariano Gaido destacó que el edificio se levantó con fondos municipales, una inversión de más de 10.000 millones de dólares que se lograron debido a «la eficiencia en la administración de recursos», dijo. «Hoy llegamos a los 60 meses continuos de superávit y tiene que ver con el hacer y el construir. Es inversión en rutas y servicios esenciales, por tener un gobierno presente», reforzó.

Aseguró que en total, el municipio había destinado más de 30.000 millones de dólares para levantar el Polo, si se tiene en cuenta la conectividad que se montó para llegar al sector, como las avenidas Huilen, Soldi y Los Paraísos, a lo que agregó la resolución de los servicios y el cese de los asentamientos informales en la zona.

«Potenciamos la inversión del sector privado, es parte del orgullo neuquino que se confíe en el crecimiento de Neuquén» destacó Gaido quien acentuó la previsibilidad de la gestión municipal e insistió en que el gobernador Figueroa había firmado un convenio histórico con Marín para que el Instituto Vaca Muerta se instale en el Polo.

La nave principal inaugurada hoy de 3.400 metros cuadrados cubiertos, duplica la desarrollada por los privados e inaugurada en octubre de 2024 (foto Cecilia Maletti)

Los anuncios en el 121 aniversario de la ciudad

El intendente Mariano Gaido anunció que pondrá en obra las calles del Distrito 2 (D2), donde está instalado el Polo Científico Tecnológico y que serán 105 cuadras en todo el sector que serán ejecutadas en un plazo de 120 días.

Otros anuncios fueron la construcción del tercer edificio, que será licitado en poco tiempo por un total de 7.000 millones de pesos. Esa tercera nave había sido prevista con fondos de Ciencia y Tecnología cuando era ministerio; luego se avanzó en un esquema de inversión privada y este viernes el intendente sostuvo que serán «fondos neuquinos puestos a disposición del sector privado».

El intendente reiteró el lanzamiento de la licitación para el Parque Industrial Neuquén «en 1.000 hectáreas para 1.000 empresas» ubicadas a la vera de la ruta 67. Se volvió a informar sobre el pronto lanzamiento de la licitación del Parque Solar (que estaba prevista para febrero de este año) y la licitación del nuevo Complejo Ambiental Neuquén (CAN), para tratar los residuos de los próximos 50 años.