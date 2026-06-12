Milei busca cerrar la crisis por Adorni y analiza relanzar las conferencias de prensa.

El gobierno de Javier Milei evalúa retomar las conferencias de prensa y convocar a una reunión de gabinete durante la próxima semana con el objetivo de recuperar la iniciativa política tras la controversia generada por la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La estrategia oficial apunta a volver a centrar la agenda pública en la gestión, la marcha de la economía y los indicadores que el Ejecutivo considera positivos, como la desaceleración de la inflación y la mejora de algunas variables financieras.

Adorni sigue respaldado por Milei

Pese a las críticas internas y externas, en la Casa Rosada sostienen que la continuidad de Adorni no está en discusión. El Presidente pretende dar por cerrado el episodio y no analiza designar un nuevo vocero ni modificar la estructura de comunicación del Gobierno.

Sin embargo, dentro del oficialismo reconocen que el escándalo debilitó la imagen política del funcionario y complicó la estrategia comunicacional del Ejecutivo. Algunas voces admiten que Adorni difícilmente recupere el perfil confrontativo que exhibió durante los primeros años de la gestión libertaria.

Tensión con Patricia Bullrich

La reunión de la mesa política del oficialismo dejó en evidencia las diferencias internas. Según trascendió, durante el encuentro hubo un intercambio entre Adorni y Patricia Bullrich, luego de que la funcionaria calificara como una «omisión ética» las inconsistencias detectadas en las declaraciones patrimoniales del jefe de Gabinete.

El funcionario le habría reprochado que hiciera públicas sus críticas antes de plantearlas en privado. El episodio reflejó el malestar que persiste dentro de algunos sectores del Gobierno.

Del encuentro participaron además Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo «Lule» Menem, Diego Santilli e Ignacio Devitt.

Las contradicciones que siguen generando ruido

La situación de Adorni continúa bajo análisis político y judicial tras las rectificaciones que realizó en sus declaraciones juradas y las explicaciones brindadas sobre el origen de parte de su patrimonio.

A ello se sumaron registros audiovisuales de años anteriores en los que describía de manera diferente su relación con las criptomonedas y particularmente con Bitcoin, generando nuevas preguntas sobre la evolución de sus inversiones.

Mientras tanto, la causa por presunto enriquecimiento ilícito continúa en la Justicia Federal, bajo la intervención del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes deberán analizar la documentación presentada y las explicaciones ofrecidas por el funcionario.

La apuesta oficial

La mesa chica del Gobierno considera que la mejor defensa política será mostrar resultados de gestión. Por eso busca reinstalar temas económicos en el centro del debate público y reducir el impacto de una controversia que lleva varios meses ocupando la agenda política.

La eventual vuelta de las conferencias de prensa forma parte de ese intento por recuperar el control del mensaje oficial y dar señales de normalidad institucional en medio de la creciente presión de la oposición y de algunos sectores aliados.

Con información de TN.