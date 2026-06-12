Adorni pierde apoyos: aliados y opositores coinciden en reclamar su renuncia

Fuerzas aliadas y opositoras le reclamaron al presidente, Javier Milei, que aparte del cargo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las inconsistencias y contradicciones que quedaron al descubierto con su declaración patrimonial y posteriores explicaciones públicas.

La situación del funcionario es cada vez más complicada porque también persiste un marcado silencio del resto de los integrantes del Gabinete nacional, lo cual revela la incomodidad que se vive dentro del Gobierno.

Además del desgaste político, esta situación perjudica la gestión de gobierno dada la debilidad de Adorni para cumplir su función, más allá de los indirectos respaldos de los hermanos Milei. Durante este viernes se generaron lógicos rumores sobre su dimisión.

De hecho, hace semanas que sus apariciones públicas son mínimas y, por ejemplo, no participó de ninguna de las reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo con gobernadores. Por el despacho de Interior pasaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), y Osvaldo Jaldo (Tucumán), y Adorni no apareció en ninguna de las fotos de comunicación oficial.

El jefe de Gabinete intentó hoy retomar la agenda pública de anuncios y mostrar actividad al comunicar que las personas con discapacidad podrán viajar en transporte público gratuitamente. Lo hizo con un simple posteo en redes sociales.

La reacción fue una andanada de pedidos de renuncia

El PRO, principal aliado del Gobierno nacional, reforzó su posición luego de que el jueves ya se hubiera manifestado en contra de la permanencia de Adorni en el cargo.

“Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, sostuvo este viernes el partido en un comunicado.

Previamente, el espacio liderado por Mauricio Macri –quien ya viajó al Mundial- había advertido que Adorni había incurrido en “una falta grave”.

«No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige», había dicho el PRO.

En sintonía con el PRO, los diputados cordobeses Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Ignacio García Aresca, Juan Brügge y Carolina Basualdo, y la senadora Alejandra Vigo, se pronunciaron por la renuncia: “Manuel Adorni no puede seguir siendo jefe de Gabinete de Ministros” porque “le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación”

Una opinión muy sensible fue la del exsenador Esteban Bullrich, quien calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete.

A su vez, los bloques de senadores y diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) emitieron un comunicado en el que consideraron que las declaraciones del jefe de Gabinete “revisten una gravedad ética incompatible con el deber de ejemplaridad que exige el ejercicio de una de las más altas funciones del Estado”.

“La confianza pública se construye con transparencia, coherencia y respeto por la ley. Quienes tienen la responsabilidad de gobernar deben someterse a los más altos estándares éticos, especialmente cuando han hecho de la integridad y la rendición de cuentas una bandera política”, indicaron.

En tanto, los diputados del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, presentaron una denuncia contra Adorni por «falsedad ideológica».

Los legisladores pidieron que se investigue al funcionario “como autor penalmente responsable por la comisión de los delitos de omisión maliciosa en las declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025”, conforme al artículo 293 del Código Penal, con el agravante sobre “falsedad en el informe escrito de gestión”, presentado ante el Congreso.

La virulencia de los ataques de un sector de aliados y opositores contrasta con la posición más cauta del peronismo que, al parecer, mantiene una estrategia de correrse de la disputa. La condena que cumple la expresidenta, Cristina Kirchner, lo deja en un lugar incómodo para denunciar actos de corrupción. Pero tampoco el peronismo referenciado en Axel Kicillof tuvo apariciones públicas refiriéndose a la situación del jefe de Gabinete. El gobernador de la provincia de Buenos Aires apenas hizo una referencia irónica al ser consultado sobre la situación durante un acto en Pergamino: “Estoy buscando un pendrive para la provincia”, se limitó a decir.

No obstante, senadores que responden al kirchnerismo presentaron un proyecto de resolución para pedir la interpelación de Adorni.

Este sería un paso previo para poner en consideración una “moción de censura” que terminaría con la destitución del jefe de Gabinete.

Las quejas de los “no peronistas” sugieren que de unirse toda la oposición se juntarían los votos necesarios en ambas cámaras para avanzar en ese sentido, pero cuando se profundiza en el diálogo ningún sector está muy dispuesto a llegar a una votación en coincidencia con el kirchnerismo.

Una frágil apuesta del Gobierno es que el fin de semana largo, al que se unirá el debut del seleccionado de fútbol en el Mundial 2026 el martes, sirva para apaciguar la atención periodística y de la opinión pública.

Mientras tanto, la queja más recurrente es la imposibilidad de aprovechar los buenos datos que está ofreciendo el frente financiero con la baja del riesgo país y la suba de las acciones, a lo que se suma la desaceleración de la inflación.

Corresponsalía Buenos Aires.