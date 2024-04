Milei con Fantino: inflación, Macri, Cristina Kirchner y Malvinas, entre las frases más importantes

Javier Milei afirmó que de ir hoy de nuevo al balotaje, conseguiría el 58 por ciento de los votos, dijo que su gobierno está cumpliendo con las metas planeadas como recortar el déficit fiscal, y avisó que por ahora no va a levantar el cepo porque no se quiere apurar. El presidente habló por más de tres horas en una entrevista concedida al periodista Alejandro Fantino en Neura Media.

“Cuando nosotros asumimos solo el 20 por ciento de los argentino creían que íbamos a estar mejor, en enero pasó a 30 y en febrero a 40. Hoy es 50. La mitad creen que de acá a seis meses vamos a estar mejor”, sostuvo Milei. “El 70 por ciento de los argentinos no tiene dudas de que vamos a bajar la inflación. ¿Yo? Ni en pedo, no tengo dudas”, respondió.

El presidente hizo un repaso de sus más de cien días de gestión. “En la primera semana de diciembre inflación los precios venían creciendo al uno por ciento por día, un 3 mil anual”, reiteró y dijo que heredó “17 puntos del PBI de déficit gemelos, 15 estaban explicados por el déficit fiscal”.

Explicó que lo primero que hizo fue ”cortar con la emisión monetaria” y se vanaglorió de hacer “el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad.

Milei se definió como Talibán y no cree en la vuelta de Cristina Kirchner

Economía

– “O ajustaba brutalmente o nos comíamos la hiper; ahora llevamos 12 mil millones de dólares comprados y hoy perforamos los 1200 puntos de riesgo país”, argumentó.

“En tres meses hicimos un ajuste de 12 puntos del PBI no hay registro en la historia de la humanidad que alguien haya hecho esto”, insistió.

– Sobre las jubilaciones, dijo: “liberamos a los jubilados más guita de lo que podíamos porque las cuentas nos dieron mejor”.

Sobre la economía, destacó que “la minería está para arriba, oil y gas para arriba, la ruralidad para arriba” y que “la economía está empezando a recuperar a pesar de la política y a pesar de que aun tenemos cepo”.

– “Ahora, no. Nosotros creemos que hay que ser prudentes y esperar un poco más”, dijo sobre el levantamiento del cepo.

“Si a pese al ajuste del 12 punto del PBI, mantenemos los niveles de popularidad entre el 70 y 80 y seguimos bajando la inflación y Bullrich (a quien elogió en varios tramos de la entrevista) continúa con su pelea contra la inseguridad, cuando saquemos el cepo, la economía va a volar”, prometió. Dijo que es el “momento para invertir en la Argentina”.

– Sobre los grandes aumentos en las tarifas de los servicios públicos, dijo que primero se busca “recomponer la ecuación financiera de los contratos” y que los próximos aumentos “se van a mover con los salarios”. Dijo que los sectores más vulnerables están contenidos por tarifas diferenciales.

“No es que las tarifas son caras sino que 20 años de populismo te dejaron pobre. El problema es que nos empobrecieron, se castigó el ahorro, y los salarios son miserables”, explicó.

– Milei negó que las apelaciones del ministro de Economía Luis Caputo a los empresarios se asemeje “al método Moreno”. “Caputo les habló con la teoría económica y le dijo que tendrían recesión”, contó Milei y dijo que espera una inflación de poco más del 10 por ciento, “un numerazo”, la calificó.

Sobre los precios rescató que mientras en la primera semana de marzo crecían a un 4 por ciento, en la primera semana de abril fue del 0,22. “Hay deflación, los precios están bajando”, dijo.

– Sobre futuras acciones de gobierno, dijo que enviará un proyecto de ley para que no se puede emitir más dinero el Banco Central. También dijo que impulsará un blanqueo de capitales y que le “importa un rábano” el origen de los fondos.

– Sobre el parate de la obra pública, informó que se está trabajando en un proyecto para que “haya financiamiento de los bancos para las constructoras para terminar las obras; hay fondos de inversión que quieren participar”.

Elecciones y política

– Dijo que la palabra “esperanza”, define los efectos de su gestión.

– “La aprobación de la gestión supera con claridad lo negativo y mi imagen está igual que cuando asumí. Soy el segundo presidente con mejor imagen en el mundo”, afirmó.

– “Si hoy fuera el balotaje, ganamos 58 a 42. Y si hoy se votara en primera vuelta, sacaríamos el 48 por ciento. Después de ese número viene Cristina con 20 por ciento”, comentó. “Volver no va a volver”, afirmó sobre el futuro político de la expresidenta. “Usará otro alfil”, dijo y mencionó a Kicillof.

– En la entrevista defendió la Ley Bases, más conocida como «Ley Ómnibus» y el DNU, que, dijo, derogan “leyes de las dictaduras”.

– Negó que piense cerrar el Congreso. “Es una estupidez. ¿, A dónde mandé la ley Bases? Ahora vamos a mandar un paquete. No me importa si no la aprueban. Estamos gobernando y avanzando pese a que se oponen . Vamos a hacer una hecatombe en la elecciones de 2025. Si no pude meter las reformas estructurales ahora, a partir de diciembre del 2025 meto las que no pude meter ahora y las tres mil que esperan”, desafió.

– Dijo que tampoco le importa si se rechaza el Pacto de Mayo. “Si quieren confrontar va a haber confrontación”, ya dije.

– En el plano electoral, dijo que están fortaleciendo La Libertad Avanza y que espera converger en 2025 con el macrismo. “Hablo mucho con Macri”, contó.

– Milei reafirmó sus últimas definiciones en materia de política exterior. “Yo estoy alineado con los valores de occidente, con Estados Unidos, Israel y más atrás Europa. La batalla es siempre la misma, los que estamos por la libertad contra los colectivistas».

– Contra las críticas recibidas por el acto compartido en Ushuaia con la general de los Estados Unidos, Laura Richardson, dijo que “fue el primer paso para pensar en la recuperación (a largo plazo) de Malvinas. Que la saquen al ángulo”.

– Dijo también que se auditará la base espacial china en Neuquén y reiteró que avala al premier Benjamín Netanyahu en sus acciones militares contra Gaza y que llevará la embajada argentina a Jerusalén Occidental “que es parte de Israel”.

– Milei describió, además, la composición de su gabinete. Dijo que conviven “halcones, palomas y talibanes”. Se definió como “talibán” igual que Bullrich. “Palomas son Victoria (Villarruel), Diana (Mondino) o Guillermo (Francos), porque tienen que lidiar con gente; mientras que Caputo y Pettovello son halcones. “En la mesa de gabinete somos todos iguales, se discute y después tomo yo la decisión”, explicó.

– “Esto no es para tibios. El DNU y la ley Bases son para devolverle libertad a los argentinos, ir por estructuras pro mercados y por la eliminación de los curros. Requiere coraje. Soy un talibán”, reafirmó.

– Sobre final dijo que “al verdadero ajuste lo está pagando la política porque achicamos 12 puntos el déficit y entonces le devolvimos a la gente menos impuesto inflacionario; si no me dejan meter las reformas ahora, las voy a meter en diciembre del 2025″, insistió.