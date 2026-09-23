Milei en Nueva York: destacó la baja de la pobreza, cuestionó al peronismo y prometió más reformas

El presidente Javier Milei defendió este miércoles en Nueva York el rumbo de su gestión y aseguró que su Gobierno fue el que más hizo “por los sectores más vulnerables”. Durante una conferencia organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, destacó la reducción de la inflación, el crecimiento económico y la baja de la pobreza como principales resultados de su administración.

Milei aseguró que su Gobierno benefició a los sectores vulnerables

“Con el solo hecho de bajar la inflación les devolvimos a los argentinos 100.000 millones de dólares”, afirmó Milei al iniciar su exposición en el encuentro “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”.

El mandatario sostuvo además que, pese al ajuste aplicado desde el inicio de su gestión, la economía creció 6,7% durante el primer año y la pobreza se redujo a la mitad. En ese sentido, aseguró que 14 millones de personas dejaron de ser pobres. También vinculó la baja de los indicadores delictivos con una política favorable a los sectores vulnerables.

Milei aprovechó su discurso para cuestionar al peronismo y criticó la situación económica recibida al asumir. Al mismo tiempo, planteó un escenario optimista de cara a las próximas elecciones y sostuvo que, si el oficialismo repite su desempeño electoral, podría alcanzar una mayoría en Diputados y quedar cerca del quórum en el Senado.

El Presidente también anticipó nuevas reformas y defendió los cambios sobre la Carta Orgánica del Banco Central. Según afirmó, las modificaciones buscarán impedir que futuros gobiernos alteren la regla monetaria.

Por último, ratificó que Malvinas continuará siendo una causa de su Gobierno, aunque remarcó que será defendida “con fines pacíficos”.

Con información de NA