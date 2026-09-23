Las 10 frases más duras de Javier Milei en la ONU: del rechazo al Pacto del Futuro a la advertencia por Malvinas

El presidente Javier Milei se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde ofreció un discurso de casi 20 minutos cargado de críticas hacia el organismo internacional. En su intervención, cuestionó especialmente la postura de la entidad frente al reclamo argentino sobre las islas Malvinas y fijó su posición ante el Gobierno del Reino Unido.

Asimismo, tomó distancia de las propuestas de la ONU sobre Inteligencia Artificial, ponderó el rumbo económico del país y ratificó sus alianzas geopolíticas con Estados Unidos e Israel.

Las frases más destacadas del discurso de Javier Milei

El mandatario, en Estados Unidos desde el martes, subió por tercera vez al atril de la Asamblea General de las Naciones Unidas y con una corbata similar a la de Milton Friedman -referente clave para Javier Milei y uno de los economistas más influyentes del siglo XX-, brindó un discurso del que se destacan las siguientes frases contundentes:

Sobre el «fracaso» del organismo: «Hace 78 años esta casa declaró que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Palabras nobles cuyo espíritu comparto plenamente. Ese era el propósito original, el contrato que todos firmamos. Pero hoy, lamentablemente, es momento de reconocer que ese pacto sagrado en los hechos se rompió. Esto es: se convirtió en una organización inútil que sólo sirve para alimentar una casta de parásitos, fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bien intencionados».

Sobre la «doble vara» internacional: «Los supuestos defensores de los Derechos Humanos apañaron a dictaduras sanguinarias y regímenes que lapidan mujeres en la calle. Votaron sistemáticamente en contra de Israel, mientras hacían silencio frente al terrorismo islámico y ante genocidios de cristianos en el África».

Sobre las agendas globales del 2030 y 2045: «En paralelo a este fracaso han montado un leviatán burocrático, abocado a decidir cómo deben vivir los pueblos del mundo y sus ciudadanos. Esto constituye una mezcla curiosa de anarquía y tiranía (…) Y cada vez que fracasaron, en lugar de revisar el modelo o pedir disculpas, redoblaron la apuesta, como ya están haciendo ahora con la Agenda 2045, la cual, adelanto que va a fracasar».

Sobre el manejo de la pandemia: «Donde algunos aducen un error de política sanitaria, nosotros vemos un experimento global de control social disfrazado de ciencia. Y cuando un estado con anteojeras sanitaria le quita su población el derecho a trabajar, a educarse, a despedir a sus muertos y eso se traduce millones de muertes evitables hay una palabra para nombrarlo: genocidio«.

Sobre las resoluciones de la ONU y Malvinas: «Una organización que se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros decidió mirar para el otro lado respecto a la situación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes (…) ¿de qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad?».

Advertencia a la petroleras por Malvinas: «Toda actuación no autorizada por la República Argentina, constituye un acto ilícito(…) Vaca Muerta es una oportunidad histórica (…) Vengan. Inviertan. Desarróllenla(…) Pero esta invitación tiene un límite. No seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación externa ilegal».

La postura de Argentina respecto a la ONU: «La posición argentina está tomada. Hoy vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato; va a tomar cartas en el asunto».

Cuestionamiento a Reino Unido sobre Malvinas y su población: «El principio de libre determinación no aplica en este caso ya que se trata de una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa. Ese principio existe para liberar a los pueblos colonizados, no para consagrar situaciones derivadas de la colonización».

Posicionamiento geopolítico: «También hicimos una elección geopolítica: nos alineamos sin ambigüedades con Occidente. Lo hicimos con los Estados Unidos y con Israel, países con los que compartimos una profunda afinidad de valores y una complementariedad estratégica».