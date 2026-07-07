Rolando Figueroa viajará a Tucumán para participar de los actos del 9 de Julio junto a Javier Milei

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, viajará a la provincia de Tucumán para participar de los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. El mandatario neuquino fue invitado por su par tucumano, Osvaldo Jaldo, para sumarse a la tradicional Vigilia Patria y a las ceremonias centrales.

Los eventos conmemorativos se concentrarán en San Miguel de Tucumán y contarán con la participación de autoridades de distintas provincias. Asimismo, está prevista la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, junto a integrantes del gabinete nacional.

La agenda oficial de los festejos patrios por el 9 de Julio

Las actividades protocolares comenzarán este miércoles 8 de julio. A partir de las 14:30 se realizará el acto “Homenajeando a la Patria desde Tucumán” en la explanada del Palacio de Gobierno provincial. Por la noche, a las 20:30, el Teatro San Martín será sede de una función extraordinaria. El cierre de la jornada será a las 23 en el Museo Casa Histórica de la Independencia, donde se llevará a cabo la Vigilia Patria en homenaje a los próceres de 1816.

El cronograma continuará el jueves 9 de julio desde las 9:30 con el tradicional chocolate en la explanada del Palacio de Gobierno. Posteriormente, a las 10:30, se realizará el izamiento de la bandera nacional en el mástil de la Plaza Independencia.

A las 11 está previsto el Tedeum en la Catedral local y, finalmente, a las 12, las actividades oficiales concluirán con un desfile cívico militar en el Parque 9 de Julio, ubicado en la intersección de las avenidas Soldati y Haití.