Javier Milei en Tucumán: discurso por el 9 de Julio, foto con gobernadores y otro cruce con Villarruel

El presidente Javier Milei protagonizará esta noche de la vigilia previa al Día de la Independencia con un acto central en la Casa Histórica de Tucumán. Allí, buscará dar una fuerte señal de respaldo político al mostrarse junto a 12 gobernadores aliados y brindará un discurso clave para delinear el rumbo del Gobierno y la nueva ola de reformas que impulsará en el Congreso Nacional,.

De acuerdo a la agenda oficial, el mandatario arribará a la provincia del norte a las 23 acompañado por la totalidad de su Gabinete. La comitiva presidencial será recibida por el gobernador anfitrión, Osvaldo Jaldo; la intendenta local, Rossana Chala; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; y el director del Museo de la Casa Histórica.

La ceremonia protocolar incluirá la firma del Libro Histórico, la entrega de una ofrenda floral en homenaje a los próceres de 1816 y el tradicional toque de corneta conocido como Diana de Gloria.

A la medianoche, se dará inicio a una cadena nacional —que se extendería entre las 23.58 y la 01.15— abriendo con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino en las puertas del recinto histórico.

El mensaje presidencial genera amplias expectativas. Milei preparó un discurso de 17 páginas que demandaría alrededor de 20 minutos de lectura. Los ejes centrales girarán en torno a la marcha de la economía y el rumbo de la gestión en esta nueva etapa, inaugurada tras la reciente salida de Manuel Adorni del esquema gubernamental.

En ese marco, la Casa Rosada busca capitalizar la imagen junto a los gobernadores como un gesto de respaldo para impulsar su ambiciosa agenda reformista en el Parlamento. Entre las iniciativas que el oficialismo buscará destrabar se destacan la reforma electoral —que tiene como núcleo la eliminación de las PASO—, la reforma al régimen de Zona Fría y modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal.

A esa lista se sumarán una serie de proyectos adelantados por Milei que incluyen una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir penalmente la emisión monetaria destinada a financiar al fisco, junto a una iniciativa inédita que propone «apagar» el Estado cuando se agota el Presupuesto nacional.

La foto política y un discurso para impulsar al Gobierno

El acto tendrá un alto contenido político. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, replicó el rol articulador que tuvo durante su jura en la Casa Rosada y logró asegurar la presencia de una docena de mandatarios provinciales. Desde Balcarce 50 aclararon a TN que no habrá una reunión política formal por fuera de la ceremonia, limitando el encuentro estrictamente a una foto previa a la vigilia con los gobernadores.

Aun así, la imagen buscará rememorar la firma del Pacto de Mayo celebrada en ese mismo escenario dos años atrás, cuando el Presidente logró congregar a 18 jefes provinciales en torno a un decálogo de políticas de Estado.

En esta oportunidad, los gobernadores que darán el presente son Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco) y el mencionado Osvaldo Jaldo.

Por su parte, las invitaciones también alcanzaron a otros mandatarios dialoguistas como Alberto Weretilneck (Río Negro), Leandro Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis). Sin embargo, los tres se excusaron de asistir argumentando compromisos de gestión en sus respectivas provincias y dificultades logísticas para realizar el viaje.

Tensión con Villarruel y agenda del jueves por el 9 de Julio

La vigilia contará también con la presencia de figuras del oficialismo en el Congreso, entre ellas el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mientras que la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se ausentará por motivos personales.

Las miradas estarán puestas en la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien anticipó su presencia en Tucumán tras el tenso reencuentro que protagonizó con Milei en Rosario por el Día de la Bandera. En esa oportunidad, el Presidente volvió a evitar saludar a su vice, mientras que ella se volteó para darle la espalda durante la entonación del Himno Nacional.

Una vez finalizada la ceremonia, Milei y su comitiva emprenderán inmediatamente el regreso a Buenos Aires para encabezar el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana porteña desde las 10.30.