Javier Milei encabezará en Tucumán el acto por la Independencia con apoyo de gobernadores

Javier Milei, en compañía de todo su gabinete, participará esta noche del acto oficial por el 210.º aniversario de la declaración de la independencia nacional. El evento se producirá en la capital de la provincia de Tucumán y participarán al menos 12 gobernadores en sintonía con la Casa Rosada.

La estrategia del Gobierno en el Día de la Independencia

Según comunicó Presidencia, Osvaldo Jaldo, mandatario anfitrión, recibirá al jefe de Estado y a 12 dirigentes. Ellos serán Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero).

También fuentes oficiales informaron que estarán presentes la intendenta Rossana Chahla, el secretario de Cultura Leonardo Cifelli y el director del Museo de la Casa Histórica. La actividad estará compuesta por la firma del Libro Histórico por parte del presidente y una ofrenda floral a los próceres.

A la medianoche, fecha del aniversario, habrá una cadena nacional, que comenzará con el himno nacional y continuará con unas palabras de Milei. Se prevé que el discurso dure una hora aproximadamente. Una alocución en la cual el economista resalte la importancia de la fecha y convoque a los mandatarios presentes a que acompañen su paquete de reformas para lo que queda de su mandato.

En torno a dicho paquete, en la tarde del miércoles la mesa política del oficialismo se reunió para intercambiar análisis del estado de los proyectos. Si bien la ley de Zonas Frías y Reforma Electoral contiene prioridad, la gestión Milei pretende avanzar en el Parlamento con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento está previsto para el próximo 16 de julio en el Senado.

Y se habló de las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que incorporan aportes técnicos de profesionales del sector y serán remitidas a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.

NA