Milei en su primera gira internacional, mientras se debate la Ley Ómnibus: el cómplice posteo Netanyahu para recibirlo en Israel

El presidente Javier Milei iniciará hoy su gira internacional en Israel, donde tiene previsto visitar el Muro de los Lamentos y reunirse con su par local, Isaac Herzog. El primer ministro Benjamin Netanyahu celebró su arribo con un tweet cómplice, en el que compartía la bandera de Argentina e Israel.

«Saludo calurosamente la llegada a Israel del presidente de Argentina, amigo de Israel, Javier Milei, quien anunció el traslado de la embajada argentina a Jerusalén. ¡Bienvenido querido amigo!», escribió después Netanyahu.

👏🇦🇷🇮🇱 Javier Millay, the president of Argentina landed in the Jewish state.



The president announced the transfer of the Argentine embassy to the eternal and united capital of the Jewish people – Jerusalem.



"Jerusalem" appears in the Hebrew Bible 669 times, in 238 chapters. pic.twitter.com/acxdqehMDR