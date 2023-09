Milei ya eligió a quienes estarán a cargo del Banco Central y el Conicet si ganas las elecciones

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, anticipó hoy que Emilio Ocampo será el presidente del Banco Central en su gestión, aunque aclaró que el funcionario tendrá como misión cerrar el organismo.

«Emilio Ocampo va a ser el presidente del Banco Central y lo va a cerrar», dijo Milei en una entrevista radial, haciendo referencia a su iniciativa de que el BCRA no debe existir.

A su vez, el líder libertario detalló que Ocampo es quien prepara su plan para dolarizar la economía en caso de ganar las elecciones presidenciales.



Quién es Emilio Ocampo, el elegido de Milei para el Banco Central

Ocampo es profesor de Finanzas e Historia del CEMA e investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de EEUU.

Sobre la situación económica, detalló que si gana habrá que «desarmar las Leliqs y desarmar la base (monetaria), que te puede demandar tres meses y lo que tiene que ver con la base (monetaria) demanda más tiempo, porque tiene que ver con las transacciones que vos haces».

Por otro lado, también confirmó a la persona que comandará el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) en un eventual gobierno suyo y sostuvo que será Daniel Salamone, un médico veterinario especialista en clonación. Al respecto, aseguró que el organismo será una «oficina de ciencia para limpiar lo que ensuciaron los que escriben estupideces».

Por otra parte, la candidata a gobernadora bonaerense de Milei, Carolina Píparo, anunció que Salvador Baratta será su ministro de Seguridad para la provincia.

«Sé lo que es ser víctima de inseguridad. Sé lo doloroso que es que un celular valga más que una vida. Sé lo preocupante de dejar que tus chicos caminen solos por la calle. Sé lo que es vivir con miedo», aseguró la candidata, quien fue víctima de una salidera bancaria en 2010 estando embarazada de ocho meses, episodio que derivó en la muerte de su hijo.

«Salvador Baratta decide con mucha honra formar parte de mi equipo para transformar esta Provincia que duele», afirmó la candidata. Por su parte, al presentarse a sí mismo, Baratta sostuvo: «Fui subjefe de policía, fui herido en servicio, fui el único que logró infiltrarse durante ocho meses en una banda narco. Hoy con toda esa experiencia, me sumo para ser ministro de Seguridad si Carolina Piparo es electa, para juntos devolverle la honra de ser policía y la libertad para vivir tranquilos». «Con nosotros, los que van a tener miedo van a ser los delincuentes», concluyeron.

Fuente: Noticias Argentinas