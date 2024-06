Mondino sobre el intento de golpe en Bolivia: «Los gobiernos se cambian únicamente en las urnas»

La canciller argentina Diana Mondino rechazó este miércoles, con un escueto posteo en la red social X, el intento de golpe de Estado que por estas horas paraliza Bolivia y derivó en el repudio inmediato de la mayoría de los países de la región.

«Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas«, escribió la funcionaria nacional, la primera del gobierno de Javier Milei en pronunciarse sobre el ataque contra la democracia boliviana.

Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas.



No se cambian con violentos golpes de Estado.



La democracia no se negocia.