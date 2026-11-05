Río Negro destinará 8,28 millones de dólares para los arreglos en las rutas 22 y 151

Los ministros Echarren y Sánchez participaron en la apertura de las cuatro licitaciones. Foto: Marcelo Ochoa.

Las reparaciones urgentes de cuatro tramos de las rutas 22 y 151, recientemente transferidas a la Provincia de Río Negro por el Gobierno Nacional, requerirán una inversión de unos 13.00 millones de pesos (8,28 millones de dólares) a partir de las ofertas que se conocieron este jueves en la apertura de las respectivas licitaciones.

Ese monto surge de la comparación de las ofertas más bajas recibidas en el proceso licitatorio que se abrió en la sede central de Vialidad Rionegrina con las presencias del gobernador Alberto Weretilneck; los ministros de Obras Públicas, Alejandro Echarren; y de Hacienda, Gabriel Sánchez; el titular de Vialidad, Raúl Grün; los legisladores Facundo López y Pedro Dantas; y los intendentes de Viedma, Marcos Castro; de Río Colorado, Duilio Minieri; y de Chimpay, Gustavo Sepúlveda.

El propio gobernador y sus ministros hicieron el cálculo y estimaron que serán necesarios 1.950 millones de pesos (1,2 millones de dólares) -por el 15% de anticipo financiero- para que las empresas que resulten adjudicadas comiencen los trabajos durante la primera quincena de este mes, con un plazo de ejecución de 120 días.

Para llevar adelante las tareas la Provincia adelantó que se destinarán algo más de 7.000 millones de pesos (4,6 millones de dólares) surgidos del convenio con la empresas Oldelval en concepto de Aporte al Desarrollo Territorial por el oleoducto Duplicar Norte y el resto saldrá de rentas generales, «del ahorro que hace la provincia» indicó el mandatario provincial.

Los funcionarios realizaron un rápido cálculo para saber el costo final de las obras. Foto: Marcelo Ochoa.

Durante el acto Weretilneck destacó que la tareas «es un desafío para Vialidad Rionegrina» y remarcó el «impacto» por la «decisión de llevar adelante» los trabajos definidos a partir de la declaración de la emergencia vial en la Provincia.

El gobernador hizo referencia a que se trabajará sobre «la estructura vial más importante del norte de la Patagonia» y remarcó que fue «la decisión más importante como gobierno»

Weretilneck explicó que habrá tres acciones para recuperar las rutas: «La primera es el bacheo urgente que ya estamos haciendo con nuestro personal y equipos: obras de reparación y mejoramiento urgente. En marzo, a través del acuerdo con Fonplata, se iniciarán las obras paralizadas por Nación en la rotonda de Choele Choel, Puente 83 y un sector de la ruta 151” y luego, se avanzará «hacia un sistema vial mucho más robusto que el que tenemos hoy, donde analizaremos su financiamiento».

Qué obras se realizarán en las rutas 22 y 151

Ruta Nacional 22: puente sobre el río Colorado–Choele Choel: se realizarán trabajos sobre 107,5 kilómetros, entre el 887,5 y el 995, que permitirá mejorar la conexión entre Río Colorado y Choele Choel, en la región del Valle Medio.

Están prevista la recuperación de la calzada y el acondicionamiento de las banquinas, con especial atención a los sectores que requieren mejoras para garantizar una circulación más segura.

El presupuesto oficial es de 1.654,04 millones de pesos y las tres ofertas presentadas correspondieron a: Ingeniera y Arquitectura, 2.057,8 millones; Oriente Construcciones, 2.419,6 millones; y Ribeiro SRL, 2.216,8 millones.

Ruta Nacional 22: Choele Choel–Chichinales: la Provincia intervendrá 113,7 kilómetros, entre el 997,4 y el 1.111,1, en zonas aledañas a Choele Choel, Chimpay, Chelforó y Chichinales.

En este sector se priorizarán las reparaciones entre Chimpay y Chelforó, donde se concentran los trabajos de mayor profundidad para recuperar las condiciones del pavimento.

La provincia presupuestó los trabajos en 3.353,04 millones y ofertaron las empresas: Secosa SA, 3.989,2 millones; Ribeiro SRL, 4.124,5 millones; y CN Sapag, 4.216,4 millones.

Ruta Nacional 22: Fernández Oro–Cipolletti (Puente 83): En el Alto Valle, los trabajos abarcarán 14 kilómetros, entre el 1.202 y el 1.216, en el sector que conecta Fernández Oro con Cipolletti, a la altura de Puente 83.

Se recuperará la calzada principal, se intervendrán las colectoras y las bases granulares, junto con mejoras en las banquinas y la señalización. La pavimentación de las colectoras de Puente 83 está prevista para mediados de noviembre, mientras continúan cerrados los carriles centrales.

El presupuesto es de 2.385,4 millones y las dos ofertas conocidas corresponden a: Ribeiro SRL, 4.124,5 millones; y CN Sapag, 3.428,8 millones, mientras que no se leyó la oferta de la empresa Omega porque no cumplió con las causales de rechazo.

Ruta Nacional 151: yacimiento Medanito–límite con La Pampa: La intervención comprenderá 41 kilómetros, entre el 109 y el 150, desde el sector del yacimiento Medanito, en cercanías de Catriel, hasta el límite con la provincia de La Pampa, considerado un corredor estratégico para la actividad hidrocarburífera, el transporte vinculado a la producción energética y la conexión entre Río Negro y La Pampa.

El presupuesto oficial es de 3.299,9 millones y las ofertas fueron: Ribeiro SRL, 3.945,5 millones; Secosa SA, 4.146,4 millones; e Ingeniería y Arquitectura, 4.308,9 millones de pesos.

La Provincia anunció obras para la capital

El gobernador encabezó en el Salón Gris de la Casa de Gobierno un acto de gran trascendencia para la capital provincial.

Se anunció un plan de obras que llevarán adelante el municipio y la empresa Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima para el recambio del sistema cloacal en todos los barrios Fonavi de la ciudad, con una inversión superior a los 1.000 millones de pesos.

Sobre e particular se firmó un acta compromiso entre la Municipalidad, ARSA y los titulares de las Juntas Vecinales de los barrios Ceferino (1.10 Viviendas), Ina Lauquen, José María Guido, América-20 de Junio (915 Viviendas) y Amel.

También se entregaron 18 escrituras a vecinos que finalizaron el pago y los trámites correspondientes de viviendas construidas por el IPPV.