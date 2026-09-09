Morosidad y discapacidad: Tras el revés, Karina Milei se reunió con un grupo de diputados

El oficialismo sufrió este miércoles un traspié en la Cámara de Diputados luego de que la oposición lograra imponer un cronograma para avanzar antes de fin de mes con los proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Tras el revés, Karina Milei se reunió con diputados

Tras la sesión, según detalló Infobae, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunió con el titular de la Cámara, Martín Menem, funcionarios de Desregulación y un grupo reducido de legisladores de La Libertad Avanza.

Desde el Gobierno aseguraron que el encuentro no estuvo relacionado con la derrota parlamentaria y señalaron que forma parte de las reuniones periódicas de seguimiento de la agenda legislativa.

La propuesta sobre discapacidad será dictaminada el miércoles 23, mientras que las iniciativas vinculadas con el endeudamiento familiar lo harán el martes 29. La oposición buscará llevar ambos temas al recinto durante la primera semana de octubre.

Los debates comenzarán la próxima semana. El oficialismo anticipó que presentará un proyecto “superador” para reemplazar la emergencia en discapacidad, aunque hasta ahora los bloques opositores aseguran desconocer sus detalles.

En paralelo, la oposición deberá unificar cerca de 50 iniciativas sobre endeudamiento. Desde Unión por la Patria adelantaron que no contemplarán quitas de deuda ni rescates con fondos públicos, sino mecanismos de reestructuración, como períodos de gracia más extensos, límites a los intereses y topes a las cuotas en relación con los salarios.

El lunes, en tanto, los diputados libertarios se reunirán con Javier Milei en la Casa Rosada para analizar los proyectos sobre Malvinas y el Presupuesto 2026.

Con información de Infobae