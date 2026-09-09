iPhone 18: cuánto costará en la Argentina y cuándo llegará al país

Apple oficializó el lanzamiento de la nueva línea del iPhone 18 en su evento global, generando una rápida expectativa entre los usuarios locales por conocer los costos y las fechas en las que los teléfonos estarán disponibles en la Argentina.

La preventa internacional de los dispositivos comenzará el sábado 12 de septiembre, mientras que las entregas en las tiendas oficiales de Estados Unidos y otros mercados seleccionados se iniciarán el 18 de septiembre.

En el plano local, como sucede habitualmente, el desembarco oficial dependerá de los procesos de importación y la logística de los distribuidores autorizados como MacStation y Maxim. Se estima que los primeros modelos Pro y Pro Max comiencen a ingresar formalmente al país hacia mediados de octubre.

Los precios de referencia y las estimaciones en pesos

En el mercado estadounidense, Apple fijó precios de lista que parten desde valores de referencia para la versión base de almacenamiento (256 GB):

iPhone 18 Pro: US$1.199.

US$1.199. iPhone 18 Pro Max: US$1.299.

US$1.299. iPhone Duo (versión plegable): US$1.999.

Debido a la carga impositiva, los aranceles de importación y los márgenes comerciales de los distribuidores, los valores finales en las góndolas argentinas suelen ubicarse por encima de las cifras de origen.

Según los cálculos preliminares del sector importador, el iPhone 18 Pro podría posicionarse en la Argentina entre los $2,8 y $3 millones de pesos en los modelos de menor capacidad. Por su parte, la versión Pro Max rondará entre los $3,1 y $3,2 millones de pesos. Respecto al iPhone Duo, la alternativa plegable de la marca, las proyecciones iniciales ubican su valor local por encima de los $4,7 millones de pesos.