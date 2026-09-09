Entregan al Estado de Neuquén 17 vehículos y $130 millones recuperados en operativos contra el narcomenudeo

El Gobierno de Neuquén y el Ministerio Público Fiscal dieron un nuevo paso en la consolidación del plan estratégico contra el narcomenudeo. En un acto encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y el fiscal general José Gerez en el Parque Valentina Norte de la capital, se oficializó la entrega de 17 vehículos y 130 millones de pesos incautados a organizaciones criminales para ser incorporados al patrimonio estatal.

Presencias institucionales en el Parque Valentina Norte

La ceremonia contó con la participación de destacadas autoridades provinciales y municipales. Estuvieron presentes el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari; el jefe de la Policía provincial, Tomás Díaz Pérez; las fiscales Silvia Moreira, Paula Yerfino y Eugenia Titanti; la coordinadora provincial de Narcocriminalidad, Mariana Querejeta; el intendente capitalino, Mariano Gaido, y la secretaria Jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini.

El acto fue en el parque de Valentina Norte en Neuquén capital.

Recuperación de activos y bienes del delito

Los elementos restituidos al Estado provienen de causas penales con sentencia firme tramitadas en diversas regiones del territorio provincial, bajo el marco de la Ley 3.488. En detalle, el parque automotor incautado comprende 12 automóviles, una camioneta y 4 motocicletas recuperadas a partir de 14 casos penales concluidos.

En tanto, los 130 millones de pesos en efectivo surgieron de 60 investigaciones judicialmente finalizadas. De acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente, estos activos financieros y logísticos serán reutilizados para reforzar la operatividad contra el delito y para financiar planes de prevención y rehabilitación de personas con problemas de consumo.

Impacto del plan y fortalecimiento de la seguridad

Durante su alocución, el gobernador Rolando Figueroa resaltó el trabajo coordinado entre la Justicia, la Policía y los municipios, destacando que en un año y medio de gestión los resultados están a la vista. Asimismo, valoró la participación ciudadana a través de las denuncias anónimas realizadas mediante código QR y aplicaciones.

El fiscal general José Geréz hizo enrega de 17 vehículos y una millonaria suma de dinero secuestrado.

En este contexto, el mandatario anunció nuevas inversiones para la fuerza policial que contemplan la incorporación de cerca de 500 patrulleros, la compra de armamento y la mejora tecnológica de las cámaras de videovigilancia para potenciar el centro de monitoreo.

Balance operativo e incautación de bienes

Por su parte, el ministro de Seguridad precisó que desde que la provincia asumió la competencia de perseguir el comercio de drogas se ejecutaron más de 430 allanamientos y se invirtieron más de 5.500 millones de pesos en equipamiento.

A su turno, el fiscal general José Gerez señaló que esta entrega representa la segunda etapa del proceso iniciado en febrero del año pasado, sumándose a la realizada en septiembre de 2025. Gerez remarcó que desde la puesta en marcha del plan se ha condenado a 183 personas, lo que equivale a un promedio de un condenado cada tres días, concluyendo que golpear la estructura financiera es uno de los ejes fundamentales para debilitar económicamente a las organizaciones criminales.