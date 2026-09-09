El presidente del Banco Central reveló el destino de los lingotes de oro que fueron removidos de las bóvedas

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, brindó explicaciones ante el Senado sobre el destino del oro que integraba las reservas de la entidad. Ante las consultas de los legisladores durante el debate por la reforma de la Carta Orgánica, el funcionario ratificó que cada una de las operaciones contó con registros contables formales y auditorías.

“Todos los movimientos del oro están documentados y están registrados”, aseveró Bausili durante su exposición en la Cámara alta. El titular de la autoridad monetaria justificó la demora en la difusión pública de la información al señalar que se trató de una estrategia para proteger los activos internacionales.

En esa línea, argumentó que “hay cierta información que se resguarda del mercado para que no le estén operando constantemente en contra”.

El traslado de lingotes a Suiza

Ante las preguntas sobre el paradero del metal precioso, Bausili detalló que la entidad operaba con dos tipos de tenencias: una porción física resguardada en el país y otra depositada en el Bank for International Settlements (BIS), el organismo internacional conocido como el banco de los bancos centrales. Según precisó, a comienzos de 2024 se decidió mover parte de los lingotes locales hacia esa institución en Suiza.

La decisión obedeció a una estrategia de optimización financiera. El funcionario explicó que el mercado exige diferentes calidades de lingotes según su año de fundición y nivel de aceptación, de un modo similar a las diferencias de cotización entre los distintos diseños de billetes norteamericanos.

“Tomamos una oportunidad. Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo mucho más bajo del histórico, convertir esos oros de calidad más baja (…) en oro de calidad más alta”, detalló.

Para respaldar la legalidad de la medida, el funcionario indicó que los estados contables correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025 pasaron por filtros rigurosos. Confirmó que las revisiones corrieron por cuenta de auditorías internas, firmas externas como PricewaterhouseCoopers y la Auditoría General de la Nación, los cuales no presentaron observaciones sobre los movimientos del metal.

La reforma de la Carta Orgánica y el fin de los adelantos al Tesoro

Las precisiones sobre las reservas surgieron durante la exposición conjunta con el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, destinada a defender el proyecto de reforma de la Carta Orgánica. La iniciativa oficial busca reenfocar el mandato de la institución exclusivamente hacia la estabilidad de la moneda y prohibir la asistencia financiera al sector público.

Entre los puntos centrales del proyecto, Bausili destacó la eliminación formal de los adelantos transitorios contemplados en el artículo 20. Según advirtió, mecanismos creados inicialmente como herramientas excepcionales tras la crisis de 2001 “resultaron ser permanentes, lejos de ser transitorios”.

A su vez, el funcionario cuestionó el uso histórico del organismo para direccionar crédito o financiar gasto público, y subrayó que la solidez del balance del Banco Central resulta indispensable para abatir la inflación y consolidar la confianza en el peso.