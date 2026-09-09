Javier Milei convocó a legisladores de La Libertad Avanza a la Casa Rosada para ordenar la agenda del Congreso

En el inicio de una semana clave para el oficialismo en el Congreso, el presidente Javier Milei convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza para exponer sobre el rumbo de la economía y coordinar la estrategia legislativa. La reunión se desarrollará este lunes por la tarde en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, misma jornada en la que el Poder Ejecutivo enviará la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional a la Cámara de Diputados y en la antesala de la presentación del Presupuesto 2027.

El encuentro forma parte de la modalidad que adoptó el mandatario para reunir a sus bancadas previo al tratamiento de iniciativas centrales e impartir la línea discursiva. “El formato será similar a las reuniones anteriores. La idea es que nos dé una charla conceptual sobre economía”, comentó un diputado sobre la actividad programada.

De la reunión participarán la secretaria general, Karina Milei; el titular de la Cámara baja, Martín Menem; y el secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández. También podrían asistir el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt. Tras la exposición oficial en Balcarce 50, los legisladores y funcionarios se trasladarán al local partidario de LLA bonaerense en San Telmo para compartir una cena.

Un paquete de proyectos en la agenda legislativa

La convocatoria oficialista coincide con el ingreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional por la Cámara de Diputados, una propuesta que contempla sanciones a actividades no autorizadas en el área de las islas Malvinas, como la pesca. Desde el entorno presidencial confían en lograr un trámite ágil: “Es un tema que no debería suponer resistencia, por lo que descontamos que tendrá dictamen rápido. Para la última de septiembre y la primera de octubre debería comenzarse a tratar”, expresaron fuentes del oficialismo.

Asimismo, el martes el Gobierno presentará el Presupuesto 2027 en Diputados, mientras que el Senado abrirá por primera vez el debate en comisión sobre la reforma electoral. En el caso de los cambios en las reglas de votación, el Congreso busca avanzar antes de diciembre tras la acordada de la Cámara Nacional Electoral que solicitó definir las normativas con anticipación frente a los comicios nacionales de 2027.